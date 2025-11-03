november 3., hétfő

Vigyázzunk! A saját számlájukra utalják a banki megtakarításunkat

A KiberPajzs nevével is visszaélnek a csalók – annak állítólagos „biztonsági szolgálata” nevében hívják fel áldozataikat, és a bankszámláiknál látható gyanús tranzakciókra hivatkozva próbálják saját számláikra utaltatni az ügyfelek pénzét.

Wald Kata
Jellemzően azt közlik, hogy az ügyfél bankszámláin sikertelen utalási kísérleteket észleltek. Majd utasításokat adnak a számlákon lévő pénz „biztonságba helyezésére”, például egy állítólagos „technikai számlára” való átutalásra. 

– A valóságban azonban a csalók így az érintett ügyfél aktív közreműködésével a saját számlájukra utalják a banki megtakarítást – figyelmeztet a KiberPajzs. Hangsúlyozva, hogy az ügyfelek pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságának erősítésén dolgozó KiberPajzs nem működtet telefonos biztonsági szolgálatot és nem keresi meg közvetlenül az ügyfeleket. 

 

