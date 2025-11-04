Visszatérő sírtolvajnak üzent valaki a mohácsi temetőben hagyott levéllel

Szégyelld magad azért, hogy a gyászolók (anyák, apák, gyermekek, testvérek, rokonok, barátok;) által a sírhelyekre helyezett, emlékezés virágait (akár cserepes, akár mű), pofátlan szemtelenséggel, most már halmozottan, hosszú ideje, rendszeresen ellopkodod!

Nem volt még elég?

Mit teszel azzal, amit elviszel?

Ennyire éhes vagy? Megeszed?

Eladod? Ebből gazdagodsz?

Más kárára könnyű haszonszerzést találtál magadnak, amiét Te nem dolgoztál meg!

Milyen példát mutatsz a Téged körülvevő szeretteidnek? Gondolkodj el azon, hogy amit teszel, helyes-e? A rossz szokásoddal a becsületes munkából, nyugdíjból élők jövedelmét is csapolod.

Ébredjen fel benned a lelkiismeret szégyene!

Hogy tudsz ilyen eltévedt, fekete lélekkel nyugodtan élni, embertársaid szemébe nézni?

Egyszer elérkezik az időd, amikor mindezért számot kell adnod a Teremtőnk előtt!