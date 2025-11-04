november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem találunk szavakat

36 perce

Visszatérő sírtolvajnak üzent valaki a mohácsi temetőben hagyott levéllel

Címkék#nyugdíj#levél#mécses#virág#sírhely

Sajnos biztosan már többen jártunk úgy, hogy a szeretteinknek szánt virágot, mécsest, bármit egyszerűen ellopják a sírokról. Persze mindez nemcsak Mohácson, hanem bárhol előfordulhat, most azonban a mohácsi temetőben egy fára erősített levéllel üzent valaki egy sírtolvajnak.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)
Visszatérő sírtolvajnak üzent valaki a mohácsi temetőben hagyott levéllel

Íme, a levél:

Szégyelld magad azért, hogy a gyászolók (anyák, apák, gyermekek, testvérek, rokonok, barátok;) által a sírhelyekre helyezett, emlékezés virágait (akár cserepes, akár mű), pofátlan szemtelenséggel, most már halmozottan, hosszú ideje, rendszeresen ellopkodod!

Nem volt még elég? 

Mit teszel azzal, amit elviszel?

Ennyire éhes vagy? Megeszed?

Eladod? Ebből gazdagodsz?

Más kárára könnyű haszonszerzést találtál magadnak, amiét Te nem dolgoztál meg!

Milyen példát mutatsz a Téged körülvevő szeretteidnek? Gondolkodj el azon, hogy amit teszel, helyes-e? A rossz szokásoddal a becsületes munkából, nyugdíjból élők jövedelmét is csapolod.

Ébredjen fel benned a lelkiismeret szégyene!

Hogy tudsz ilyen eltévedt, fekete lélekkel nyugodtan élni, embertársaid szemébe nézni?

Egyszer elérkezik az időd, amikor mindezért számot kell adnod a Teremtőnk előtt!

-olvasható az üzenetben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu