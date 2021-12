Rudán Joe-t több alkalommal láthatta már a közönség a Vivat Bacchussal énekelni, amely ezúttal is meghozta a sikert. Közös produkciót láthattunk még Oláh Gergő énekessel, illetve Vadkerti Imrével is, aki a nyáron debütált, Kinizsi, a nép fia című rockmusicalben alakította Kinizsi Pált. A siklósi várban bemutatott produkció szövegét Szentgyörgyváry Péter (várkapitány) írta, a zenéjét pedig Balásy Szabolcs szerezte, de ők nemcsak szerzőként, hanem az énekegyüttes többi tagjával szereplőként is közreműködtek a darabban, ezekből is láthatott ízelítőt a közönség.