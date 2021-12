A mondanivaló abszolút felfogható személyes síkon, mely a teljesítményorientált társadalmakban igen aktuális, ugyanakkor az alkotók egy történelmi dimenziót is bevontak a darabba. A kommunista diktatúra embertelenségét, az egyén eltiprását is eszünkbe juttatják a jelenetek és a párbeszédek. A dicsőnek kikiáltott társadalmi cél, a vár felépítése szimbolikusan minden politikai rezsim által kitűzött, jónak hitt eszméket jelképezi, szembeállítva azzal, milyen erkölcstelen és embertelen, brutális áldozatot kell érte hozni az egyéneknek. Az pedig, hogy anyagi érdekből, vagy a társadalmi megbecsülésért, alkotói babérokért teszi ezt valaki, végső soron mindegy, hiszen a vége akkor is az ártatlanok szenvedése, amelyet semmilyen cél nem szentesít.