– Megajándékozottságnak éltem meg, hogy valódi tűzoltók közt lehettem a forgatás alatt. Úgy érzem, a sok hazugság, ami körbevesz minket, köztük nincs jelen. Az életnek olyan területén dolgoznak, amely a lényegre irányítja a figyelmüket, s a sok borzalom után általában a humoruk is jó. Életem hatalmas élménye, hogy megtiszteltek a barátságukkal és a tanácsaikkal – számolt be Ötvös András, akit úgy tűnik, már korábban is vonzott a szakma, s azonosult szerepével.