A filmben három egykori szabadságharcos visszaemlékezéseit hallhatjuk. A korabeli események felelevenítését animációs-grafikus módszerekkel oldották meg, illetve régi fényképek és képeslapok is segítik elképzelni az eseményeket. A néző tanúja lehet a három férfi, Tésenyi Ferenc, Farkas József és Lux Antal találkozásának, akik az ´56-os események után először találkoztak a kamerák előtt. Mindhárman külföldre menekültek a szovjetek bosszúja elől.



Tésenyi Ferenc Svájcba került nyelvtudás nélkül, pár év múlva azonban elvégezte az orvosi egyetemet, és sikeres fogorvos lett. Sashegyi Zsófia elmondta, Tésenyi neki mutatta meg a forradalmi eseményekről írott naplóját elsőként. Hosszasan hallgatott, ugyanis félt a Magyarországon élő rokonai meghurcolásától. A rendszerváltás után nyugdíjasként hazaköltözött. A film forgatása nem volt egyszerű folyamat, közel 5 évig tartott, sajnos ez idő alatt Tésenyi elhunyt.



Farkas József Új-Zélandba emigrált, sokáig idénymunkákból élt, majd éttermet nyitott. Megnősült, négy gyermeke született, később Ausztráliába került. Időskorára ő is hazatért, Kisharsányban üzemeltet vendéglátó egységet, ahol rendezvényeket szervez és munkát ad a helyieknek. Farkas József betegség miatt nem tudott jelen lenni a közönségtalálkozón.



Lux Antal Stuttgartban végzett a művészeti akadémián, elismert festő-, fotó-, film- és videóművész lett, Magyarországon Munkácsy-díjban részesült, műveit rendszeresen kiállításokon mutatják be. Lux Antal a filmben is elmondta, valamint a beszélgetés során is megerősítette, hosszú évekig rémálmokat látott a történtek miatt, azt álmodta, az orosz katonák üldözik és lőnek rá.



A filmben a három férfi arra is visszaemlékezett, a forradalmi események idején öt-hat napig nem ettek, a keréknyomban összegyűlt, sáros esővizet itták, és némelyikük az izgalom és állandó készenlét miatt napokig nem tudott aludni, az ellenállók közül pedig sokakat megöltek az oroszok.



Cs. Nagy Sándor rendező hangsúlyozta, szeretné, ha a film minél több iskolába, gimnáziumba eljutna, ugyanis a fiatalok számára is fontos lenne tudni, kik voltak a Pécs környéki hősök, akik kitartóan küzdöttek a szabadságért. Az emlékezésben Kubicza János, a mecsekiek egyik vezérének naplója is segítséget jelentett.



A film készítői szeretnék a munkát folytatni, akár nagyszabású játékfilmet is készíteni a mecseki hősökről. Sashegyi Zsófia elmondta, számos túlélővel készítettek interjúkat, s olyan történetszálakat is megismertek, melyek nem fértek a dokumentumfilmbe, így még bőven akad mesélnivalójuk.