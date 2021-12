Az év leginkább rendhagyó kiállítása látható mától a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed m21 Galériájában, amely során ízemlékeket is gyűjtenek. Az emlékezés formái című tárlat folyamatosan épül és átalakul; két részben, összesen 8 installációt mutat be, melyek minden érzékszervünkre hatnak. Ráadásul időkapszulában konzerváltathatjuk a saját bejglink ízét is. A kiállítás ideje alatt mindenkinek személyre szólóan konzerválnak minden leadott bejglit, így személyenként két kémcsőbe zárt szárított emlék készül. Az egyik a készítőhöz kerül, a másik a galéria gyűjteményébe, majd a galéria által elhelyezésre kerülő időkapszulába.

A házi készítésű bejgliket december 22-ig várják a kiállítás látogatási idejében az m21 Galériában. Az akcióban résztvevők ingyen tekinthetik meg a kiállítást.