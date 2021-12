– Régóta érlelődött már, s most megjelent végre a Rudán Joe-ról szóló portrékötet, Szentesi Zöldi László tollából.

– Valóban így van, régen érlelődött már bennem, hogy egyszer bizonyos történetek az én szemüvegemen át nézve is fel­elevenedjenek. Aztán négy évvel ezelőtt a gondolatot tettek követték: megkértem Szentesi Zöldi László barátomat, hogy saját történeteimet, visszaemlékezéseimet segítsen összefésülni, álljon össze ebből egy életrajzi könyv.

– Négy év az nem kevés idő. Mi is történt pontosan ez alatt az idő alatt?

– Lacival többször is találkoztunk, eljött hozzánk Kozármislenybe, ahol lakunk, én főztem, meséltem, ő pedig készítette a hangfelvételeket. Húsz órányi nyersanyag jött így össze, ezt kezdte el feldolgozni, én pedig elővettem a régi naptáraimat, feljegyzéseimet és szépen kiegészítettem az általa megírtakat. Így állt össze a könyv, amely végül közel 380 oldalas lett, 80 oldalnyi képes melléklettel, kemény kötésben.

– A kemény kötés kemény mondatokat is takar?

– Hála Istennek, eddigi munkásságom során sok formációban megfordultam, volt ahol évtizedeket, évtizedet is eltöltöttem. A történetek máig bennem élnek, de szelídítettünk egy kicsit a megfogalmazáson, azok tálalásán, de evidenciában tartottuk azt is, hogy semmit nem hallgatunk el a könyvben, és ez így is lett. Szentesi Zöldi László egyébként több mint hetven pályatársammal beszélgetett a könyv apropóján, és csak ketten nem vállalták a közös munkát vele, hogy rólam beszéljenek. A többiek szívesen tették, ezt ezúton is köszönöm nekik.

– Elengedhetetlen, hogy egy ilyen egész pályaívet bemutató kötetben az ember szakmai életének eseményein túl előkerüljön a magánélet is. Mennyit kapunk ebből Rudán Joe-ról a könyvben?

– Amennyit az életrajzi írás megkíván, annyit mindenképpen. Anélkül, hogy lelőnénk a poént, annyit elmondhatok, hogy szó esik benne gyerekkorról, fiatalkorról, barátokról és a családomról is, sőt nyílt őszinteséggel beszélek a korábban a piáláshoz fűződő viszonyomról is. Jópofa sztorik is előkerülnek katonaságról, csínytevésekről és őszinték a hibákról is. A könyvvel egy időben megjelent a hatodik szólólemezem, amely a Feketén fehéren címet viseli. Tizenkét vadiúj nótát tartalmaz, és rákerült még hat bónusz is. Ezek olyan muzsikák, feldolgozások, amelyekben az elmúlt időszakban közreműködtem, kiváltották a közönség tetszését és elismerését, és az én szívemhez is közel állnak.

– Szólólemezeire jellemző, hogy egyedi hangot képvisel, stílusban, hangulatában, a zene és a szöveg kidolgozottságában.

– Ugyanazt a jól bevált módszert próbáltam meg követni a Feketén fehéren esetében is: olyan barátaimat kértem fel mind a zene, mind a szövegek megírására, akikkel korábbi zenekaraimban, munkásságom alatt már dolgoztam együtt, és nagyon pozitív tapasztalatokkal bírok róluk. Felkértem hát néhányukat, hogy írjanak nekem ismét zenéket, szövegeket. Az énektémákban az én kezem munkája is benne van, de a szerzők is kitettek magukért.

– Megjelent a könyv, az új album, Rudán Joe most elégedetten hátradől a karosszékben?

– Nem vagyok ilyen típus, most sem lesz ez így. Az új albumot és a könyvet több helyen is bemutatjuk, az idén még jó pár koncert vár rám, akár az akusztikus, akár a nagyzenekari formációval. A pandémia keresztbe tett a szakmának, mi is megéreztük, de addig sem tétlenkedtünk, amíg nem lehetett koncertezni. Folytak a zenekari próbák, készült a könyv és írtuk az új dalokat, s amikor nem ez volt, akkor a családommal töltöttem az időt. Két pici lányom egyre többet igényli az apjuk társaságát, így már az autófelújító hobbimat is parkolópályára tettem, és amennyit csak lehet, velük vagyok.

– Jön a már szokásosnak mondható év végi nagy Rudán Joe-koncert Pécsen a Kodály Központban. Tavaly sajnos a vírus keresztbe tett. Idén minden rendben lesz?

– Én nagyon remélem, hogy igen, és jelen állás szerint oltási igazolás sem kell. Bízunk benne, hogy a járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett meg tudjuk csinálni a bulit. Annál is inkább, mert a műsor már összeállt, megkezdődtek a próbák, és megvannak a vendégzenészek is.

– Kikkel lesz egy színpadon december 29-én?

– Ott lesz a Kodály Központban velem Kalapács Józsi barátom, Nagy Feró is megígérte, hogy eljön, továbbá az Ismerős Arcok énekese, Nyerges Attila is tiszteletét teszi a bulin. Rajtuk kívül természetesen a saját zenekarom tagjai, illetve az új lemezre is dolgozó Nagy Dávid, akivel a Pokolgépben játszottam együtt évekig, valamint Závoti Zoltán, akivel az Attila Fiai Társulatban muzsikálok együtt már lassan tíz éve. Elfogadta a meghívásomat a PTE Pannon Gyermekkar és a Vivát Bacchus Énekegyüttes is. Ott lesz a zenekaromon kívül a Rudán Joe Big Band is, tehát a fúvósszekció sem hiányozhat. És készülünk még jó pár meglepetéssel.