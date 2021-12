– Mivel indult ez a szakmai barátság?

– Érdekes módon egy szimfonikus koncerttel, az Oratóriummal. Mindemellett tudni kell, hogy bármilyen koncerttel jött az Omega zenekar, mindig hozott valami extra meglepetést, és nem titok, hogy többnyire fölé nőtt színpadi megjelenésben a hazai élmezőnynek.



– Miféle meglepetésekről van szó?

– Legutóbb például minden Pécs városjelző táblára kikerült az Omegaváros felirat, miután itt alakult az országban az első Omega Klub, és a rajongótábor töretlenül aktív. Akkor például a 100 Folk Celsius volt a sztárvendég, és hat Omega-slágert countryváltozatban adtak elő. De jártak itt Meckyék gyerekdalversenyen zsűrizni nem is olyan régen, máskor a Konzum tetején játszottak, amire azóta sem volt példa az egész országban.



– Az közismert, hogy Benkő László sztorizós mókamester volt. És Mecky?

– Mint egy mosolygós tanár. Egy igazi ember, fantasztikus felfogással, letisztult élettel, természetszeretettel. Az év egy részét mindig a Balatonnál töltötte, vitorlázott, szó szerint a szabadság vándora volt. Ráadásul hatalmas lélekkel. Mindig mindenkivel azonnal barátságosan eldiskurált, s nem voltak sztárallűrjei. Tőlem például soha nem kért semmi extrát, fitt, fiatalos volt, szerény és a zenéhez maximálisan alázatos. S hozzátenném, az egész zenekar egyedülállóan emberségesen viselkedett minden helyzetben.



– Milyen személyes emléke van az Omegától?

– Rengeteg felejthetetlen pillanat, a színpadon meg amíg odáig eljutott a zenekar. No, meg egy dedikált póló, amit Mecky is aláírt.

A világjárvány szűkíti a Winter Fest of Pécs programját

2022-re is tervben volt egy országos Omega 60 jubileumi turné pécsi állomással, pontos dátum nem született a pandémia miatt. Apropó Covid. Trubics Zorán koncertszervezőként is igen nehezen viseli a vírus kultúraszűkítő hatásait, tavaly elmaradt a az ötödik éve nagy sikerrel zajló Winter Fest of Pécs, idén pedig folyamatosan szűkül a programja. A legfrissebb hírek ezen a téren: délszláv fesztivál nem lesz. Eleinte Budapest Bár- és Kowalsky meg a Vega-koncerttel még számoltak, ám a vírushelyzet olyannyira visszafogta az elővételben eladott jegyeket, hogy ezeket a koncerteket is át kellett tenni jövő évre. Ami nem marad el, az a Neoton előszilveszteri bulija (a végén retródiszkóval), amit a jegyigénylések függvényében a Városi Sportcsarnokban vagy az E78 teremben rendeznek meg, utóbbit csak állóhelyekkel.