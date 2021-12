Mivel a zenekar a hagyományokra épít, de ezzel egy időben az újításokat is kedvelik, a koncerten az alapító Lickl György művének zenekari ősbemutatóját hallhatják az érdeklődők. Mindemellett megismerkedhetnek a koncertek illatát emlékül nyújtó exkluzív illatkülönlegességgel is, melyet az együttes ihletett. Ezáltal egy különleges világpremierre is készülnek, hiszen a világ első koncertparfümjeinek bemutatójára kerül sor. A hangverseny előtt 18.00 órától van lehetőség megillatozni a főbejárat előtt fényekbe öltözött sátornál a női és férfi parfümkülönlegességeket.