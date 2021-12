Országos helyismereti konferenciát tartottak nemrégiben a Tudásközpontban, ahol Vámos Eszter előadása a hangosfilm pécsi fogadtatásáról szólt.

Az első hangosfilmet, a „The Singing Fool” című amerikai filmet 1929. szeptember 20-án mutatták be a budapesti Fórum moziban, majd egy évre rá hangosították a fővárosi premier mozikat, és más városokban is elterjed az új technika. Az 50 ezres Pécsnek sokáig egy vetítőhelye volt, az Apolló, majd 1921 decemberében felépült a Park mozi és utána az Uránia.

Az első hangosfilmet az Apollóban vetítették 1930. október 12-én. „Akár van el­lensége a filmnek, akár nincs, mindenki­nek el kell ismernie, hogy a millió és mil­liárd celluloid kocka egymásra rohanópergésével, villanásaival, rohanásával új szint adott a huszadik század emberének...” írta a Dunántúl az első pécsi hangosfilm bemutatásakor.

Az első pécsi hangosfilm németül szólt, magyar címe „A mese a benzinkútról“. Története: három gazdag fiatalember egy autótúráról visszatérve megtudja, hogy mindenüket elvesztették. Nem esnek kétségbe, benzinkutat hoznak létre és ott dolgoznak. A benzinkúthoz elve­tődik egy gazdag fiatal lány, mindhárom fiú beleszeret. A Dunántúl beszámolója szerint a következő előadás Tolsztoj hasonló című elbeszélése nyomán készült film, a Hadzsi Murat volt.

Amíg a némafilmeket képközi lecserélésével könnyen tudták forgalmazni, addig a beszélő filmek nemzetközi forgalmazását a nyelvek különbözősége akadályozta. Eleinte úgy orvosolták, hogy a kezdeti dísz­letek között egy-egy filmnek elkészítették a német, francia, olasz és más nyelvű változatát

– emelte ki előadásában Vámos Eszter. – Több nyelven eljátszották vagy ugyanazok a színészek, vagy mások. Nagyon költséges volt, így áttértek a képaláírásra, legvégén a szinkronra.

Az első magyar filmet, az Az orvos titkát 1930. novemberben mutatták be Pécsen. A filmet Franciaországban forgatták, több nyelvre lefordították. A szereplők Bajor Gizi, Somlay Artúr, Góth Sándor voltak. A nagy sikert a Hyppolit a lakáj hozta meg a magyar hangosfilmnek, amit 1932 februárjában mutatták be az Apollóban. A Dunántúl így írta róla: a nagy érdeklődés annak tudható be, hogy a közönség szívből örült an­nak, hogy végre kizárólag magyar szót hall a moziban.

Drága jegyek, csökkenő bevételek, már akkoriban is

A hangosfilmek kezdetekben nem csalogattak be kellő számú vendéget, a kezdeti nagyobb érdeklődés után a bevételek fokozatosan visszaestek. A csökkenő tendenciát a gazdasági világválsággal, a rádió elterjedésével és a olcsó színházjegyekkel magyarázták abban az időszakban a mozivállalatok. A pécsi Apolló korabeli kimutatása szerint 1928 és 1931 között csaknem felével, mintegy 41,5 százékkal csökkent a jegyárbevétel.

A visszaesés oka lehetett az is, hogy a közönség nem engedhette meg magának, hogy rendszeresen járjon moziba, mivel az Apolló emelt a helyárakon, ám ahogy a vállalat bevételei csökkentek, okulva a forgalom alakulásából, pár hónap után kénytelenek voltak a jegyárakból engedni. A pécsi mozikínálatban kezdetekben angolszász és német filmeket vetítettek. Ezek nem voltak színvonalasak.

Abban az időben a mozivállalatok is elégedetlenek voltak a filmek minőségeivel.