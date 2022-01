– A járvány forgalmunkra is hatással volt. Kevesebbszer voltunk nyitva, a bevétel nem fedezte a kiadást. Későn gyűlt össze az éves közterületi díjunk, karácsony előtt ezért kellett bezárnunk. Amúgy is terveztük, hogy a két ünnep közt elszállítjuk a szekeret felújításra – mondta megkeresésünkre Veress Kata, a könyves szekeret működtető Könyvmentők Kulturális Egyesület egyik alapítója.

A könyvszekér a baranyai megyeszékhelyre három évvel ezelőtt gurult be. Az egyesület célja az olvasás népszerűsítése, hogy az emberek olcsón (300 forintért) jussanak könyvekhez. Azt vallják, hogy nem csak könyveket, hanem embereket is mentenek az olvasási missziójukkal. Az egyesület a szekereket Erdélyben szerzi be, majd építi fel. Az elsőt a fővárosban helyezték el forgalmasabb helyszínen, majd következett Győr, Székesfehérvár, Veszprém, Pécs, Szolnok, és a határon túl három erdélyi város.

– Azért forgalmas közterületeken terjesztjük a könyveket, mert az érdeklődők ott belebotlanak a könyvekbe. Pécs fontos állomás lett számunkra, hisz a város Európa Kulturális Fővárosa volt, és rengeteg egyetemista, főiskolás van. De egyetemi tanárok, a helyiek és a Pécs környékiek is megszerettek minket – mondta Veress Kata.

Több városban ingyen, vagy jelképes összegért állhat a szekér a közterületen. Információink szerint Pécsen 420 ezer forintért. A könyvszekér költségét a közterületi díj mellett a könyvek beszerzése (ha nem adomány), illetve a munkatársak bére, szállítás, raktárbérlés, és sok egyéb teszi ki.

– A három év alatt az időjárás kikezdte a szekeret, ezért kellett egy budapesti asztalossal felújíttatnunk – mondta Veress Kata, aki arra is kitért, hogy a Hal téren korábban meggyűlt a bajuk a téren italozókkal, akik rendszeresen zaklatták az eladóikat. – A helyi városi cég, a Biokom megoldotta a gondjainkat, felszedték a padokat. Most egy másik probléma adódott. Kisebb csapatok lopják a könyveket, és a beszerzett zsákmányt később pénzért értékesítik. De minden nehézséggel szembenézünk és megküzdünk – tette hozzá.