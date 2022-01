A fotós az Év asztrofotóját készítette a National Geographic Magyarországnak, s kategóriagyőztes lett 2020-ban a Greenwichi Királyi Múzeum szervezésében az univerzumfotózás legrangosabb nemzetközi versenyén.

A Zselici Csillagpark munkatársát jól ismerhetik a baranyaiak is, mert tavaly májusban Nigéria csillagos ege alatt készült fotóiból tárlat nyílt a Planetáriumban, valamint az asztrofotós varázslatos hangulatú képeivel gyakran találkozhatunk a legkülönbözőbb exkluzív magazinokban. De hol és hogyan születnek ezek a képek, technikailag miként kell kivitelezni?

Az asztrofotózás kulisszatitkaiba avatja be most ingyenes, nyilvános beszámolóval az érdeklődőket Schmall Rafael, sőt a szükséges eszközöket is meg lehet tekinteni 25-én 18 órakor a Mecseki Fotóklub estjén a Civil Közösségek Háza Halász Rezső Galériájában.