Az óév rangos elismeréseket is tartogatott a zenekar számára: Deichler András karnagy és az ifjúsági fúvószenekar is kitüntetésben részesült az elmúlt esztendőben a Fúvószenekarok és Egyesületek Közép-Kelet-Európai Szövetsége WASBE-Tagszervezet jóvoltából.

Aktivitását idén is szeretné megtartani a zenekar, e szemlélet jegyében állítják össze idei műsor- és rendezvénytervüket is. A zeneművészeti együttes a fejlődés lehetőségének figyelembe vétele mellett figyelmet fordít a közönség kiszolgálására is.