Inspiráló, megkapó gondolatokat és történeteket mesélnek el a Szárnyak nélkül című TED-konferencián a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar új campusán január 29-én. Az előadók közt Kalányos Richárd bűvész is megszólal, akiről oldalunkon már korábban is olvashattak. Téma lesz még a hulladékmentes életmód, a zene és a fenntarthatóság érdekében végzett expedíciók is. A beszédek célja, hogy gondolatokat ébresszenek, interakciót és párbeszédet váltsanak ki.