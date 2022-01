Elöljáróban el kell mondani, hogy nem véletlenül mehettek el éveken át korkedvezményes nyugdíjba a színészek. Nem a munkájuk volt veszélyes, vagy fizikailag erősen megterhelő, egyszerűen ötven-hatvan évesen már alig akad színpadi szerep. Ám most a pécsi orvos-író Sárosi István egy olyan tragikomédiát alkotott, mely egy férfiakat gondozó idősek otthonában játszódik kéttucatnyi különböző, döntően idős karakterekkel.

Kitűnő a szereposztás is, játszik az Otthol, édes otthol című színjátékban Gulyás Dénes, Uhrik Dóra, Füsti Molnár Éva, Krum Ádám, Németh János, Stenczer Béla, Bánky Gábor, Juhász László, a fiatalabbak közül pedig Tóth András Ernő, Vlasits Barbara, Stubendek Katalin és Urbán Tibor.

Érdemes az idősebb garnitúrát kicsit alaposabban szemrevételezni. A főszereplő Gulyás Dénes Kossuth-díjas operaénekes ugyanis elvétve vállal prózai szerepeket – igaz, ezúttal is fog énekelni –, Uhrik Dóra, ugyancsak Kossuth-díjas táncművészről viszont tudjuk, hogy biztosan megállja a helyét prózában, hiszen A kripliben is nagyot alakított. Krum Ádám a Harmadik Színházban bizonyított rengeteg alkalommal, ám egy ideje nemigen látjuk, Bánky Gábor pedig három éve vonult vissza, de most újra színpadra áll, míg Juhász László több mint húsz év után lép ismét a deszkákra. A most látható idősebbek közül tehát csupán Németh János, Füsti Molnár Éva és Stenczer Béla aktív színész.

Izgalmas krimiszálon fut a cselekmény, továbbá a feszültséget karanténhelyzet fokozza, miközben a férfi szeretetotthon lakói fesztiválbemutatóra próbálnak. Van itt sztárszínész, ortodox zsidó, volt elvtárs, leépült szellemű ember, szóval különleges sorsok, életpályák ütköznek, vetélkednek. A dinamizmust pedig a rendezőnek, Telihay Péternek köszönheti a színjáték – őt jól ismerhetik a pécsi színházbarátok, mert díjat nyert a 2004-es POSZT-on a szolnoki társulattal Karamazov testvérek előadásukkal az egykori pécsi színésszel, Harsányi Attilával az egyik főszerepben.

A szokatlanul csengő „otthol” magyarázata pedig az, hogy szójátékként használják, és tudni kell, hogy Vas megyében, valamint Kelet-Magyarországon több helyen is gyakori az otthon efféle megnevezése.

Összességében pedig arra készülhetünk, hogy abszurd humor, irónia, mély szomorúság és rengeteg szeretet van ebben a darabban.

Szodomától Szent Margitig

Dr. Sárosi István 1975-ben diplomázott a POTE-n, belgyógyász, kardiológus, intenzív terápiás, sürgősségi orvostan szakvizsgája van, és napjainkban is praktizál. 1984-ben volt az első színpadi bemutató, 1985-ben az első tévéjáték írásaiból, első regénye 1994-ben jelent meg. Kiadott novella- és esszéköteteket, útleírásokat, versgyűjteményeket, forgatókönyveket, drámaköteteket.

Most a baranyai Réka-várában született Skócia legnagyobb szentjéről, az ország patrónusáról, Szent Margit királynőről készült művét fordította le Andrew C. Rouse angolra, s könnyen lehet, hogy a mű előbb megy majd Skóciában színpadon, mint hazánkban. Emellett tavasszal jelenik meg drámakötete Skóciai Szent Margittal, az Otthol, édes otthollal, a Professzor Tartuffe-vel és a Szodomával, melyet egykor az East együttes kíséretében a Tettyei Szabadtéri Színházban adtak elő a Pécsi Balettel, valamint többek között Krum Ádámmal és Kulka Jánossal.