Különleges filmélményekben lehet részük azoknak, akik január végén ellátogatnak a pécsi Apolló Moziba. A világ legfrissebb, nemzetközi sikereket elért egész estés kreatív dokumentumfilmjeit mutatja be a 8. Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál január 27–30. között.



Az idei fesztivál szlogenje („Bátor filmek”) sokat ígér – minden bizonnyal felejthetetlen és kellőképpen elgondolkodtató alkotásokat láthatunk majd.



A mostani rendezvény keretében közel 50 filmet, mintegy 200 vetítésen, több mint egy héten át láthat a dokumentumfilmek lelkes közönsége Budapesten és tíz nagyvárosban országszerte – így Pécsett is. Az Apolló Moziban összesen nyolc nemzetközi versenyfilmet vetítenek, eredeti nyelven, magyar és angol feliratokkal.



A filmek listájában olyan alkotásokat találhatnak az érdeklődők, amelyek a világ rangos dokumentumfilm-fesztiváljain szerepelnek. A köd gyermekei című vietnámi alkotásért a legjobb rendező díját vette át Ha Le Diem az Amszterdami Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon. A Menekülés című animációs dokut nevezi idén Oscarra Dánia, amely egy afgán menekültről szól, és a nagy tekintéllyel bíró Sight and Sound az év 19. legjobb filmjének választotta meg. A Tehén világpremierjét a cannes-i film­fesztiválon tartották, Andrea Arnold munkája egy tehén életét mutatja be. A Magas mérce főszereplői a kosárlabdát profi módon űző izlandi kislányok és edzőjük, aki a legkisebbeket nem a megszokott módon, hanem saját, sokak által vitatott módszerével tanítja kosarazni. Egy kontinenseket átívelő, évtizedekig tartó gólyaszerelmet mesél el a horvát Gólya, bácsi, gólya című alkotás. A 2019-es hongkongi tüntetéshullámot a diákok szemszögéből mutatja be A vörös falak foglyai. Az Erőltetett menet című film a kínai gazdasági felemelkedés pólusait, a munkás emberek és főnökeik, míg a Mádám Anny a különféle munkákat vállaló, életvidám cseh nagymama mindennapjait dokumentálja.



A 8. BIDF díjairól rangos, 25 nemzetközi és hazai szaktekintélyből és alkotóból álló zsűri dönt majd.