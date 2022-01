A busók bizakodók, reménykednek benne, hogy a farsang hat napján, február 24-től március 1-ig a hagyományok szerint űzhetik a telet, s újra tízezreket szórakoztathatnak. Így javában tart az öltözékek karbantartása, a kellékek kiegészítése, sőt, a horvát önkormányzat faragószakkörében munkálkodó gyerekek új álarcai is lassan elkészülnek. Zajlanak a táncórák, Darazacz István, a Zora Táncegyüttes vezetőjének irányításával tanulnak kólózni a busók, és már a máglyákra szánt rőzsekötegeket is összekészítették.

Egy biztos, ha a vírushelyzet úgy alakul, hogy hivatalosan le is kell fújni a busójárást, a maszkok, bundák egy részét azért lesznek, akik megszellőztetik, ahogy azt az elmúlt évben is tették az átváltozás rítusához, a télűzés lármás hagyományához ragaszkodó busók.

A nagyközönséget vonzó, látványos programokon alapvetően nem terveznek változtatást, viszont Pávkovics Gábor az elővigyázatosság jegyében néhány módosítást jelentett be. Egyebek mellett azt indítványozta, hogy ne a Duna Irodaház kupolatermében tartsák a táncházas találkozókat, hanem megfelelő időjárás esetén szabadtéren, a Selyemgyár Kulturális Negyed udvarán. Elhagynák a húshagyókeddi, hagyományosan a Sportcsarnokban tartott busóbált is, helyette gazdagabb ellátmányt biztosít idén a csoportoknak a város, hogy maguknak főzzenek, amihez bort is kínálnak.

A megbeszélésen Riegl Adrián rendőr alezredes, Mohács rendőrkapitánya tudatta, hogy munkatársai a busók által használatos, átalakított járműveket szemlézik, külön jelzéssel látják el, és csak így vehetnek részt a farsangi forgatagban. Jó lenne, ha a városba járművel érkezők számára parkolási lehetőséget külterületen jelölnének ki, ahonnan a vendégek szállítását különjáratú buszokkal biztosítanák.

Szabó György rendőr alezredes, a vízirendészeti rendőrőrs parancsnoka a Dunán csónakkal átkelő busók figyelmét felhívta a vízen a mentőmellény viselésére, valamint arra, hogy az átkelés előtt is tilos az alkohol fogyasztása.

Sólya Gábor tűzoltó alezredes, a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője a pirotechnikai eszközök használóitól kérte, hogy azt a balesetek, tűzesetek elkerülése érdekében nagy körültekintéssel, a kukoricaszárral ékesített szekerektől, üzemanyaggal közlekedő alkalmatosságoktól tisztes távolságban használják.

A nagyszabású rendezvényre az árusítóhelyek mindegyike elkelt, a vendégváró programok pontosítása folyamatban van, így a sikeres busójáráshoz már csak az kell, hogy a vírushelyzet tegye lehetővé a felszabadult farsangolást.