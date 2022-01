Illés Alexa, a Pécsi Nemzeti Színház színésznője bravúros beugrással mentette meg a Vígszínház tegnap esti előadását. A Soós Imre-díjas fiatal színművész a Pécsett is játszott Játék a Kastélyban darabból jól ismert karaktere, Annie szerepére ugrott be az utolsó pillanatban, így neki köszönhetően nem kellett lemondani a budapesti előadást. A színésznő próba nélkül egy idegen társulatban, ismeretlen díszletek között izgulva is rutinosan hozta a megfelelő karaktert.