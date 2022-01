A szervezők idén is odafigyeltek a járványügyi szabályozásra, így az ingyenes koncerteket csak védettségi igazolvánnyal lehetett megnézni. A beléptetéskor minden egyes résztvevő a személyi- és a védettségi igazolvány felmutatása után kapta meg a karszalagját, amivel a többi fesztiválhelyszínt már ellenőrzés nélkül látogathatta. A karszalagozás flottul működött, egy-két percet vett csak igénybe.

Tíz órakor a korábbi évekhez hasonlóan a nagyobb, befutottabb zenészek, zenekarok léptek fel. A Pécsi Estben Lovasi András, a Trafikban Mehringer Marci, a Sárkány Barlangban Don Gatto, a Ti-Ti-Tában a Rózsaszín Pittbull, a Made in Pécs Caféban Rudán Joe, a Szabadkikötőben boebeck, és a pécsi fesztivál történetében először a gyerekeknek is tartottak koncertet a Nappaliban, Villuth András szórakoztatta az aprónépet.

Az utunk először a Made in Pécs Caféba vezetett, ahol Rudán Joe várta a rajongóit. A koncert előtt beszélgettünk vele.

– Végre a fiataloknak van egy olyan fóruma, ahol meg tudják magukat mutatni. Mi is örültünk volna negyven évvel ezelőtt, ha lett volna ilyen lehetőségünk – mondta a pécsi fesztiválról Rudán Joe, aki kérdésünkre arra is kitért, hogy nem okoz nehézséget számára a korai fellépés, mivel mióta megvan a két kicsi lánya, ők gondoskodnak róla, hogy ne aludjon sokáig.

– Hiába mondom nekik a hétvégén, hogy nem kell korán kelni, hat órakor már kukorékolnak – tette hozzá.

Az év végi koncertről is kérdeztük, mikor bombariadó miatt kiürítették a Kodály Központot. Rudán Joe közölte, nem volt jó poén. A negyedik számnál tartottak, mikor az épületet kiürítették. Közel ezer embernek kellett elhagynia az épületet. Fagyban, hidegben ácsorogtak az utcán, míg a rendőrök az épületet átvizsgálták. A koncert ötven perc után folytatódott.

A Made in Pécs Caféból a közeli Nappaliba mentünk, ahol Villuth András a Gyí, paci, paripát énekelte a kicsiknek, mikor beléptünk. Volt olyan hároméves, aki édesanyja ölében ült, úgy hallgatta a zenét, voltak bátrabbak, akik táncoltak. A Trafikban közben az X-Faktorból megismert Mehringer Marci lépett fel. A terembe alig lehetett bejutni, annyian voltak. A koncert végén, amint Marci lelépett a színpadról, a rajongók körbefogták és kezdődhetett a dedikálás, ami több mint fél óráig tartott.