Az unoka című magyar film vetítése után közönségtalálkozót tartanak a pécsi Uránia Moziban vasárnap este hat órai kezdéssel. Deák Kristóf filmjét egy nyomozós thrillerbe oltott felnövéstörténetnek nevezik a készítők, mely a fekete komédia elemeit is magán viseli. A közönségtalálkozón a rendező mellett Blahó Gergő főszereplő, Mikó István, valamint a pécsi Köles Ferenc is részt vesz, továbbá jelen lesz Balázs Ádám zeneszerző és Zákonyi S. Tamás producer is.