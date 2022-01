Hétfőn megérkezett Leányfaluról a településre a harmadik vendég is, a kaposvári születésű Patak Márta írónő személyében, aki négy hetet tölt el Vajszlón. Az írónő egészen elképesztő nyelvtudással rendelkezik, többek közt a latin nyelvek mestere, író és műfordítói tevékenységéről is ismert. Novellái rendszeresen olvashatók kortárs folyóiratokban. Fordítóként számos spanyol ajkú szerző munkáit tolmácsolta anyanyelvére, irodalomszervező tevékenysége is meghatározó, rendhagyó spanyol irodalmi szemináriumokat is szervezett a fővárosban.

Az írónő naplót vezet a vajszlói élményekről, de több tervvel is érkezett, egy lehetséges regény is körvonalazódni látszik.

– Még a kezdetén járok egy témának, így csak annyit árulok el, hogy a spanyol polgárháborútól indultam el, végül Kaposvárra vezetett az út – mondta sejtelmesen, s azt is hozzátette, az ormánsági hetek bizonyára számos további novellát és esszét ihletnek majd.

A Pécsi Íróprogramnak és Méhes Károly tevékenységének köszönhetően Baranyát már 2007 óta látogatták írók nemzetközi és hazai tájakról, s a közelmúltban együttműködés született a Petőfi Kulturális Ügynökség formálódó Írórezidencia programjával. Horváth István polgármester vezetésével Vajszló is csatlakozott a kezdeményezéshez, s júliusban első vendégként Komálovics Zoltán, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanára és a Pannonhalmi Szemle szerkesztője töltött el két hetet az Ormánság szívében kiépített írórezidencián. Őt követte Kürti László, író, költő, filozófus, testnevelés- és gyógytestnevelés-tanár Mátészalkáról.