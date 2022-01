Az óvodásokat is bevonja a méhek megmentésébe a Tehetsz méh többet! kampány. Az összes magyarországi, tízezer lakosnál kisebb település óvodája, több mint 2400 intézmény kapott ajándékba az elmúlt hetekben a méhek és az emberek harmonikus együttéléséről szóló mesekönyveket és foglalkoztatófüzeteket 125 millió forint értékben. A két éve indított kampány alapítói így vonták be az intézményeket a méhek megmentésébe és a mézfogyasztás népszerűsítésébe. Ráadásul országos rajzpályázatot is hirdettek az intézeteknek. A nyertes óvodák összesen egy tonna mézet kapnak ajándékba. A rajzok leadási határideje február 28.