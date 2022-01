Koncert minden mennyiségben 2 órája

Zene tölti meg a várost a hétvégén, jön a Made in Pécs Fesztivál

Rekordszámú zenekar (156) lép fel január 8-án a Made in Pécs Fesztiválon, melyen a fesztivál történetében először Lovasi András is porondra lép, illetve az X-Faktorból ismert Meh­ringer Marcit is hallhatják a vendégek.

Forrás: Laufer László

Január elsejével Orfűn elindult a strandszezon, január 8-án, szombaton beindul a könnyűzenei fesztiválszezon. Az országban az első könnyű­zenei fesztivál hagyományosan Pécsen kezdődik, a Made in Pécs Fesztivállal. A tavalyi év kivétel volt, akkor a szervezők úgy döntöttek, a vírushelyzet miatt, hogy nyáron tartják meg a rendezvényt.

Az idei fesztivál számos újdonsággal érkezik. Rekordszámú résztvevő: 156 zenekar (ebből 3 újvidéki, 3 debreceni vendég), hét pécsi szórakozóhelyen lép fel január 8-án reggel tíz órától, az utolsó koncertek a legtöbb helyszínen éjfél után kezdődnek.

A 10 órai nyitány, a korábbi évekhez hasonlóan, a nagy­ágyúké lesz: a Pécsi Estben, a fesztivál történetében először, Lovasi András, a Trafikban az X-Faktorból megismert Mehringer Marci, a Sárkány Barlangban Don Gatto, a Ti-Ti-Tában a Rózsaszín Pittbull, a Made in Pécs Caféban a Rudán Joe Akusztik, a Szabadkikötőben boebeck lép fel, és mivel gondoltak a gyermekes szülőkre is, a Nappaliban Villuth András szórakoztatja a kicsiket délelőtt.

Minden évben a Made in Pécs Fesztiválra egy külföldi város három zenekara kap meghívást. 2018-ban Liverpoolból, 2019-ben Bécsből, 2020-ban Erdélyből, 2021-ben Eszékről, míg idén a 2022-es év egyik Európa Kulturális Fővárosából, Újvidékről jönnek együttesek: a Beges Trio (Szabadkikötő, 13:30), a Vedran Ferizovic Trio (Trafik, 18:10) és a Zbogom Brus Lis (Pécsi Est, 20:20). A Beges Trio a vajdasági népzenét mutatja be, a Vedran Ferizović Trio dzsesszes népzenét hoz, míg a Zbogom Brus Li a punk-rockot ötvözi tradicionális vajdasági népzenével.

Védettségi igazolványhoz kötik a részvételt A rendezvényen egy magyar város három zenekarával is megismerkedhetnek a fesztiválozók, idén debreceniekkel. Koroknai Árpád, aki korábban a P. Box, az Omen, a Szfinx, jelenleg az Acoustic Gallery és a Zorall énekese a Ti-Ti-Tában lép fel zenekarával, a The Crams a Trafikban (23:40), a Gidnim’Rém a Nappaliban (00:50) szórakoztatja a közönséget.

A szervezők megemlítették, a nyári fesztiválhoz hasonlóan az összes koncert ingyenes, viszont a látogatás a biztonság érdekében védettségi igazolványhoz kötött. Ezt az első helyszínre történő belépésnél ellenőrizik, a vendég kap egy karszalagot, amivel a további fesztiválhelyszíneket már ellenőrzés nélkül látogathatja.

