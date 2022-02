– Mitől különleges ez a tárlat?

– Magamról készült régi fotókkal indul a kiállítás, és nem kis időszakról van szó, mert idén töltöm be a 86. évemet. A Mecseki Fotóklubnak hetedik évtizede vagyok a tagja, de az úszás legalább ilyen meghatározó hobbim volt, s ezt is illusztrálom néhány képpel.

– Igaz, hogy úszásban egészen kiemelkedő eredményeket ért el?

–A versenyzői pályafutásom 1950-ben, az akkor alakuló Pécsi Dózsában kezdődött, és hát­úszóként a megye és a Dunántúl bajnoka voltam. Aztán a megyei szövetségben a szertárostól az elnöki posztig végigjártam a ranglétrát. A Magyar Úszó Szövetségben pedig a Jogi és a Fegyelmi Bizottság vezetésében ténykedtem, utóbbi elnökséget 2016-ban adtam tovább. Az aktív uszodai pályafutásomat pedig 80 évesen a 2017-es világbajnokságon versenybíróként fejeztem be.

– Mikor barátkozott meg a fotózással?

– Egy ma már 100 éves AGFA dobozzal kezdtem az 1950-es évek elején. Aztán az analóg világban magam hívtam elő a fürdőszobában a felvételeket, de manapság természetesen én is digitális gépet használok.

– Milyen érdekességek láthatók a régi felvételein?

– A tárlaton mintegy nyolcvan fotó lesz, és 1957-ből származik az első a Pécsi Tudományegyetem jogi karának 48-as téri épületéről. Másrészt olyan helyekről születtek fotók a régi időkből, ahová a legtöbb fotóriporter soha nem juthatott be. Mondjuk az ügyészség tetejéről nyomon követtem a TV-torony építését, valamint azt is, miként népesül be fokozatosan a hegyoldal. S van olyan felvételem a Nagy Lajos király úti „pizsamaházakról”, amikor még nem volt előtte semmiféle üzlet. Aztán az egykori lakásunkból a Király utcában lekaptam az ott járó villamost. No és a Havi-hegyi sétány régi és új arcát a tettyei kőbánya fölött az antik oszlopok mellől felülnézetben mutatom meg.

– Jár még fotózni?

– A nagy európai utazások, és az azt dokumentáló képsorozatok már elmaradnak, mert hobbink volt az is, hogy családilag bejártuk az egész kontinenst, sátras utánfutóval és biciklikkel. Viszont a városba még elfotózgatok, a régi felvételekhez a mai állapotok fotóit az utóbbi hónapokban készítettem.

– Megörökítette az úszószenvedélyét is?

– A Balokányfürdőről természetesen lesznek majd képek, illetve bemutatok egy régi edzést is.

Rengeteg sportdíjat nyert

Dr. Antos Árpád 1936-ban született Pécsett. Elvégezte a Pécsi Állami és Jogtudományi Egyetemet, majd 8 évet Szigetváron ügyészként dolgozott, ezt követően 47 éven át a megyében 2007-es nyugdíjba vonulásáig. Számos szakmai és sportkitüntetést kapott, 1989-ben a Sport Érdemérem bronz fokozatát, Pécs dr. Abay Nemes Oszkár Sportdíját, a Magyar Úszósport Jubileumi érmét, az Európai Úszó Szövetség több díszoklevelét. Felesége, Garadnay Zsuzsanna tanárként ment nyugdíjba, két gyermekük van.