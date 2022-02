Míg korábban király, hercegnő, katona, állatfigurás jelmezek voltak a slágerek, amit nagy nehezen elővarázsoltak a családi ruhatárból, vagy ha az anyuka ügyes volt, akkor éjt nappallá téve elkészítette a megálmodott jelmezt gyermekének.

Az idők múltak, egyre több olyan mesefilm, rajzfilm került a tévébe, ami a kicsik világát is megváltoztatta. Megérkezett Batman, Pók­ember, és még lehetne sorolni az amerikai mesehősöket, így a farsangra is hasonló álarcokba öltöztek az ovisok, iskolások. És hogy még nehezítsék a szülők dolgát, nemcsak a mesefigurák, hanem a mindennapi élet is beleivódott a kicsik életébe. Nem meglepő, ha olyan kéréssel állnak elő, hogy mobiltelefon szeretnének lenni, hiszen annyian pötyögnek a készüléken.

Nemrég olyan is megtörtént, hogy mivel a kicsik sokszor olyan műsort látnak a tévében, amit a szülők néznek, ezért a gyerekfarsangra Müller Cecíliának öltözött egy kisgyerek. Nem kellett hozzá más, csak egy paróka és szemüveg. Az anyuka később elmondta, hogy kisfia olyan kérésekkel bombázta, amit nem tudtak teljesíteni, így mérgében közölte: öltözz Müller Cecíliának! Az anyuka meglepődött, mert a kisfia rábólintott.

És hogy mennyire volt sikeres? A farsangi jelmezversenyt megnyerte, és biztosan mondhatjuk, sok ember arcára mosolyt csalt. A lényeg: a farsang az örömről, táncról, mulatozásról szól.