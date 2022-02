Március 14-én egy új, állandó kiállítás nyílik a Siklósi Várban, Batthyány Kázmérnak emléket állítva. Batthyány Kázmér, Magyarország első külügyminiszterének hatalmas szerepe volt a 1848-49-es szabadságharcban. Külhonban halt meg, exhumálása után földi maradványait 1987. június 6-án hozták haza, és a Siklósi Várban, a várkápolnában helyezték örök nyugalomra, hiszen abban az időben a Batthyány család tulajdonában volt a vár.

– Lesz egy egész alakos szobra, és a szabadságharcot is bemutatjuk, hogy az iskolás csoportok tanórán kívül szerezhessenek ismereteket történelmünk ezen szegletéről, melyre mindig is emlékeznünk kell – mondta Szentgyörgyváry Péter várkapitány. A kiállítás interaktív lesz, az egyik huszár lovára fel is lehet majd ülni, emellett fel lehet majd próbálni az itt elhelyezett ruhákat, illetve különböző installációkon keresztül megismerhetik a látogatók ezt a korszakot, és Batthyány Kázmér munkásságát.

A kiállítás létrehozását a Külügyminisztérium támogatta. A várkapitány azért is fontosnak tartotta, hogy bővítsék a látnivalókat, mert arra törekszik, hogy a visszatérő látogatók mindig találjanak valami újat a várban.