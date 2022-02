A jazz szerelmesei már csütörtök este nyolctól elkezdhetik a hangolódást a hétvégére az E78 koncertteremben. A Metronóm Jazz Klub-ban a 2018-ban megalakult Rodek Balázs Trió fogja biztosítani a zenét és a jó hangulatot. A dobok mögött Szabó Dániel Ferenc lesz, a nagybőgőt Bögöthy Ádám fogja megszólaltatni, Rodek Balázs pedig gitártudásával fogja lenyűgözni a jelenlévőket.

A Pécsi Estben is hajnalig fog szólni a zene a Medical Party keretein belül. A DJ pultba Jauri érkezik, aki bomba slágerekkel pörget fel mindenkit este tíz órától.

Pénteken hajnalba nyúlóan lehetsz a táncparkett ördöge az International Flag Party-n. Az ütemet a híres DJ, Edo Denova diktálja majd a Pécsi Est színpadán. A belépéshez érvényes védettségi igazolvány és a személyazonosságot igazoló okmány, vagy EESZT telefonos alkalmazás és személyazonosságot igazoló okmány felmutatása szükséges.

Szombaton bőven lesz mi közül választanunk, hiszen a zenés rendezvények felhozatala igen hosszú. A VoiSingers kórus két jótékonysági koncertet is tart a nap folyamán az Apáczai Csere János Művelődési Központ színháztermében. Akik a Facebook eseményen keresztül értesültek az eseményről és szeretnének elmenni, azoknak 18:00-tól, akik pedig a Pécs-Szent II. János Pál Római Katolikus Plébánia által hirdetett módon értesültek az eseményről, azok számára az előre, regisztráció által megváltott jeggyel 19:30-tól tudnak helyet biztosítani a szervezők. Bővebb információért keresse fel a Facebook oldalukat!

Este nyolc órától a Szabadkikötő is tárt kapukkal várja a látogatókat, méghozzá Zenés ajándékkosár című rendezvényükre. Nyolctól az Új Anya Rock’n Roll Varieté vidám műsorán vehetünk részt, 21:30-tól pedig a nyolcvanas évek dalait idézhetjük fel a zenés stand up-on az Ági és fiúkkal.

Február 19-én a Blahalouisiana újra a Pécsi Est színpadára lép este kilenckor. Szombaton a híres együttes dalai töltik majd meg az éjszakát, de hogy az éjjel sose érjen véget, vendégként a The Pontiac zenekar is színpadra lép.

Csoki? Vörös rózsa? Plüssmaci? Na, nehogy már.. Ilyen felvezetéssel csap bele az éjszakába a Never Say Never csapata, akik egy kevésbé romantikus, viszont annál ördögibb éjszakán hozzák el február legnagyobb durranását. Szombat éjjel Lmen Prala és Spanics fogja felrobbantani a Pécsi Sörházat.

A Tv toronyba is hatalmas partit csapnak szombaton, ahol technoban biztosan nem lesz hiány, ezt garantáljuk! Légy részese a Gemini & Friend’s új sorozatnak Magyarország legmagasabb pontján! A zenét három DJ, Gemini, Nonameleft, és Daniel Meister fogja biztosítani.

Társasági lazulásra is lehetőség lesz a legforróbb R&B, hiphop és latin klubslágerekre a város kedvenc bulihelyén. Dominikai DJ, popsirázás és a jóhangulat is garantált a Pécsi Estben szombat éjszaka.

Ne maradjatok le a hétvége legforróbb bulijairól, de a maszkot és a védettségi igazolványt se felejtsétek otthon!