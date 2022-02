A siklósi képviselő-testület már tavaly ősszel határozott arról, hogy segítséget nyújt a festő fiának a hagyaték méltó megőrzésében. Ennek érdekében munkacsoportot is alakítottak, melynek tagjai – Vida Norbert (örökös), Mojzes Tamás alpolgármester, Rudolf Zsolt és Katona Csaba képviselők, Kovács Ferenc festőművész, Zvolszky Zita festő és grafikus és Farkas Tünde városüzemeltetési ügyintéző – az utóbbi időszakban több alkalommal is összeült, a legutóbbi közgyűlésen pedig meghatározták a konkrét teendőket is.

– Megnyugtató döntést hoztunk a festőművész hagyatékának kérdésében. Olyan előremutató megoldás született, mely nemcsak a hagyaték elhelyezését érinti, hanem annak bemutatására is törekszik – mondta Riegl Gábor polgármester. Az önkormányzat Kovács Ferenc festőművész javaslatára 20-25 festmény megvásárlásáról döntött, és a képek a későbbiekben a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal frekventált helyiségeiben, valamint az Örsi Ferenc Művelődési Házban és a Siklósi Várban kapnak helyet. A képviselő-testület emellett azt is vállalta, hogy pályázati lehetőségek esetén a továbbiakban is segítséget nyújt Vida Dezső hagyatékának méltó megőrzéséhez.

Mojzes Tamás javaslatára Kovács Ferenc és Zvolszky Zita segítenek majd a megvásárolni kívánt festmények kiválasztásában. A festmények értékének meghatározására értékbecslőt vonnak be, hogy be tudják költségelni a megvásárolni szánt tételeket.