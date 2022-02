– A járvány még inkább az online eszközökhöz fordított minden korosztályt. Most azonban, a korlátozások enyhülésével azt tapasztaljuk, kezd nőni az érdeklődés az offline kikapcsolódás, művelődés iránt. Az új beiratkozók számából is úgy látjuk, hogy többen jönnek, mint a járvány előtt. Még sok feladatunk van, lassú a folyamat, de pozitív változásokat látunk – mondta a könyvtárigazgató. Azt is hozzátette, sok fiatal szülő is érkezik, gyermekeiket is beíratva a könyvtárba.

A könyvtár színes, az olvasást népszerűsítő programokat szervez a fiataloknak februárban is. Valentin-naptól 18-áig Könyves Vakrandi keretén belül csomagolópapírba rejtett könyvek közül választhatják ki a látogatók a rájuk írt kulcs­szavak alapján a számukra legszimpatikusabbakat – így „beleszerethetnek” addig ismeretlen irodalmi alkotásokba is.

Az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából február 18-án Ékes anyanyelvünk címmel műveltségi és irodalmi vetélkedőt tartanak tizenévesek számára. A fiatalok csapatokban nevezhetnek, s jó hangulatú, játékos kvízre számíthatnak, a győztes csapat pedig stílusosan egy szókirakó társasjátékot nyerhet.

– Ezzel is szeretnénk a gyerekek anyanyelvhez való kötődését erősíteni, a változatos nyelvhasználatra biztatni. Akik eljönnek, megtapasztalhatják, a könyvtárban játékos programok keretén belül szerezhetnek tudást és élményeket – fogalmazott Szilovics Szilvia.

Ezenfelül minden hónapban válaszolhatnak kvízkérdésekre az olvasók változatos témákban, Ez meg az a nagyvilágból címmel. A nyertesek között értékes ajándékutalványokat sorsolnak ki év végén.