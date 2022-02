– Mikor szippantotta be a busójárás hangulata?

– Kicsiként az ágyú és a kolomp hangja nagyon hangos volt számomra, féltem tőlük. Maguktól a busóktól nem, mert láttam hogyan öltözik be apukám, nagybácsim és a többi rokonom. Sokáig csak az ablakból néztem a busójárást. 2009-ben, 8 évesen öltöztem be először. Mai napig emlékszem, hogy mennyire féltem, de anyukám végig fogta a kezemet. Mégis, a félelem ellenére nagyon tetszett, hogy végre én is a részese lehetek. A vonulás után már nem is akartam hazamenni.

– Mit jelent önnek a busójárás, milyen érzés ilyenkor sokac ruhába bújni?

– Nagyon érdekes szál fűz a busójáráshoz, ugyanis a dédnagymamám busójárás keddjén, nagypapám vasárnapján, nagymamám pedig csütörtökjén hunyt el. Erre mondhatjuk azt, hogy kik az igazi sokacok, ha nem ők. Anyukámat farsang idején (pénteken) temettük, így az ő emlékére is öltözöm. Azzal próbálom megtisztelni őket, hogy minden évben beöltözök és végigcsinálom a menetet. Maga az öltözködés számomra egyfajta átszellemülés. Ami rajtam van, az mind érték, a nagymamámnak a két keze munkája. A harisnyámat, a pacskeromat, az ingemen a virágokat, a flitterezést mind ő készítette. Ez egy olyan kincs, egy olyan örökség, amire végtelenül büszke vagyok. És büszkeséggel tölt el, hogy azokat az értékeket képviselhetem, amelynek anno nagyszüleim, szüleim is részesei voltak.

– Hogyan élték meg, hogy elmaradt a 2021-es busójárás?

- Sokunknak jobban tetszett a tavalyi busójárás, mint az előzőek. Valamilyen szinten már kinőtte magát ez a rendezvény, és sokkal inkább szól a látogatókról és a külföldiekről, mint magukról a résztvevőkről. Tavaly visszatérhettünk a régi hagyományokhoz. Egykor az emberek házalni mentek, ahol egy kis megvendégeléssel fogadták az érkezőket. 2021-ben ezt a hagyományt elevenítettük fel, házaltunk vasárnap és kedden is. A sokackörrel az idei évben is szeretnék ezt megismételni. Így sokkal családiasabb a hangulat, ez rólunk szól, s nem a turistákról.

– Mit vár az idei rendezvénytől?

– Kiestem a felöltözés gyakorlatából, idén biztosan időben el kell kezdenem öltözködni, hogy minden úgy álljon, ahogyan a nagykönyvben le van írva. S remélem, hamarosan ezt meg is tehetem. Izgatottság fog el minden készülődéskor, hogy mit tartogat ez az év, miben lesz másabb, mint az előzőek. Minden évben megfogadjuk a többiekkel, hogy megnézzük a máglyagyújtást, de sosem érünk oda. Nem tudom megmondani, mikor láttam utoljára máglyagyújtást. Ilyenkor mászkálunk, hatalmas távokat teszünk meg a városban, egy nap akár 20-25 kilométert is.

A fiatal lánynak teljesült az a vágya is, hogy az idei Mohácsi Busójárás legyen megtartva. A lényeg az, hogy beöltözhessenek, s járhassák a várost. Az átszellemülést idejében megkezdik a sokackörrel is, hiszen február 12-én már fellépésre hivatalosak. Úgy véli, minden busójáráskor megvan az az apró kis szikra, de szerencsére nincs két egyforma busójárás. Mindig tartogat valami újdonságot, valami pluszt, és reméljük ez idén sem lesz másképp.

Közelről ismerte meg a hagyományokat

Lauer Liza 2000-ben született Mohácson, édesanyja részéről sokac, apai részről félig sváb származású. Azonban a sokac hagyományok egészen kiskorától fogva kísérik az útját. Gyermekévei nagy részét a Sokac Negyedben töltötte, így a hagyományokat nemcsak kívülről, hanem egészen közelről megismerhette. Négyéves kora óta táncol a Hagyományőrzők Tánccsoportjában, majd az évek során a Hagyományőrzők Busócsoport és a sokackör tagja lett.