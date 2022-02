A Yunus Emre Budapesti Török Kulturális Intézet kiállítótermében Szigetvár kulcsa címmel tartanak kiállítást a Szigetvári Nemzetközi Művésztelep alkotóinak képeiből. A településen a kaposvári Kapos Art Képző és Iparművészeti egyesület alkotótáborának művészei rendszeres alkotótáborokat tartanak, az itt készült művek most a fővárosban is megtekinthetők. Hazai és külföldi alkotók képeit egyaránt láthatják majd a látogatók. A művek jelentős része a Szigetvári Zrínyi várban, a vár park­jában, vagy éppen a dzsámiban készült, ahol az alkotás folyamatába is betekintést nyerhettek az alkotótábor idején érkező turisták. A kiállítás megnyitója február 23-án, szerdán lesz, s március 18-ig látható Budapesten