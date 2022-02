A baranyai jazzrajongók stabil kétszáz fős magja ott található a legtöbb pécsi jazzkoncerten. S formálódik már az utánpótlás is, fiatalokból. Hogy mire számíthatnak ebben az esztendőben? Nos, a Kodály Központ egyelőre lájtosan kapcsolódik be, például március 19-én egy Palya Bea–Caramel-dupla koncerttel, valamint május 17-én Dés László műsorával, Básti Juli és Nagy Ervin vendégszereplésével.



A klasszikus jazzcsomagot a Zsolnay Negyed E78 termében és a Pirogránit Udvaron a Metronóm Jazz Klub hozza el, melynek minden hónapban lesz egy, esetenként két rendezvénye.



Az első most csütörtökön a 17 tagú Budapest Jazz Orchestrával és a program szerzője a pécsi Hofecker Dániel, akit a JazzMa 2021-ben az év zeneszerzőjének választott. Hofecker Dániel jazznagyzenekarral készített egész estés műsort, de beszáll trombitálni, és hallhatjuk Bolba Évát is énekelni.



Egykor Pécsről indult Rodek Balázs is, aki triójával február 17-én érkezik az E78-ba. Az éppen négy esztendős együttes Song of the Day projektje egy nap történetét meséli el úgy, hogy minden napszakot egy-egy kompozíció jelenít meg.

Március 3-án a Hagyma Trió (Alapi István - gitár, Barcza Horváth József - nagybőgő, basszusgitár, Balázs Elemér - dob) érkezik, egy rockgitárossal, a Zeneakadémiát végzett bőgőssel és az ország legismertebb jazzdobosával. Balázs Elemérről továbbá nem árt tudni, hogy saját csapatával, a Grouppal is ad egy koncertet itt decemberben.



Áprilisban két lemezbemutató koncert is lesz: 7-én a Zolberttel, 21-én a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon hazánkat képviselő Csemer Boglárka Boogieval, aki 4. nagylemezét hozza.



Májusban is két koncert lesz, 20-án a Sárik Péter trió Falusi Mariannal ad Jazz Kívánságműsort. A közönség bármilyen műfajú dalt kérhet, a Trió pedig eljátssza saját stílusában. Majd 26-án Dés András a vendég. Június 23-án a Hajdu Klára Quartet Borbély Mihállyal közösen magyar népdalokat öltöztet jazzköntösbe. Júliusban a Július Ricardo Trió jön, míg augusztusban a Coltrane Legacy formáció, három szaxofonossal. A Halper Quintet szeptemberben, a Barabás Lőrinc Quartet októberben, a Fenyvesi Márton Quartet novemberben lesz a Metronóm Jazz Klub fellépője.



Világsztárok: csak ősszel



Köztudott, hogy a jazz világsztárjai, olyan legendás előadók – akikre a műfajt különösebben nem figyelő zenebarátok is kíváncsiak – évről évre fellépnek a Kodály Központban. A Covid alatt azonban nem egyszerű biztonságosan előre egy-két évvel leszervezni egy olyan estet, ahol a fellépti díj több ezer euró. Ezért idén tavasszal még nincs lekötött csúcs jazz­koncert a Kodályban, de őszre már nagy erővel szervezik az ilyen kiemelt programokat. Többes számban, mert több külföldi jazz- és rockvilágsztárral is folynak a tárgyalások.