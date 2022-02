– Emlékszem, nemrégiben bibliai helyszíneket fotózott a Szentföldön. Hányadik szakrális tárgyú fotóalbuma ez?



– Tizenegy könyvem jelent meg eddig, s ebből öt szakrális témakörű. Legelőször a magyarországi németek népi szakrális értékeit fotóztam le. A Laudetur volt a második szabadtéri egyházi emlékekről, a Szentföldön készült Szent ég alatt a harmadik, a Mindennapi angyalaink a negyedik és a legújabb a Barokk templomok Baranyában, kétnyelvű, magyar–német magyarázattal. A szövegeket pedig olyan írók és költők alkották, mint Tüskés Tibor, G. Tóth Károly és Halmai Tamás.



– Miért fontosak a könyvek egy fotóművésznek?



– Rengeteg tárlatom volt határon innen és túl, tartottam több mint másfél ezer audiovizuális előadást, másfél tucat országban voltak önálló estjeim. Ezek azonban mind mulandó események, míg a könyv megmarad utánunk.



– Hány templom kapott helyet az új kötetben?



– Egy híján harminc. Hogy a leghíresebb baranyai barokk templomokat kiemeljem, Pécsett a Ferences, a Lyceum és a Havi-hegyi templomokat kell említenem, de a patinás sorból kihagyhatatlanok a pécsváradi, a véméndi (ennek az oltára látható a könyv címlapján), a geresdlaki, valamint a búcsújáró máriagyűdi és máriakéméndi templomok. Mindez kétévnyi munkával született meg, mégiscsak szűk válogatás lett, mert többször ennyi barokk templom van a megyében. S azért templomok, mert annak leírásában mindig megjelenik a falu története is. Másrészt ezeket a 200-300 éves építményeket döngölt földre, vályogra emelték, süllyednek, rogyadoznak, a falak idővel valamerre elindulnak. Ideig-óráig még megtartják a körpánt jellegű acélhuzalok, de jobb fotókon is megőrizni az eredeti formájukat az utókornak.



– Hány kép látható a kötetben?



– Úgy négyszáz-ötszáz, míg a szöveget hozzá az egyes falvakból összesen félszáz helybeli ember gyűjtötte, írta meg.



– Hatvan éve fotózik és ötven éve készít diaporámákat. Mire a legbüszkébb a fotós tevékenységéből?



– Volt idő, amikor az egész világon a top 5-be tartoztam diaporámából és a három legnagyobb nemzetközi fesztiválról is trófeával térhettem haza. Ezt a műfajt én honosítottam meg a Dél-Dunántúlon. Továbbá 1998-ban meghívott a Royal Photographic Society (az angol Királyi Fotográfiai Társaság), hogy a szigetország négy városában tartsak diaporáma estet. Emellett az utóbbi években tíz nagy nemzetközi fotószalon zsűrijében voltam tag. Másrészt az évek során bejártam a világot Afrikától Közép-Amerikán át Ázsiáig, s mindent audiovizuális sorozatokban örökítettem meg és jelenleg is ilyen sorozatokat készítek.



– Mi rejlik még a tarsolyában?



– Több felkérést is kaptam újabb könyvek készítésére. Emellett egy komplett fotóanyagom van a szíriai Palmíráról, még a szétlövése, lerombolása előtti időből, s jó lenne az ép állapotát könyvben megörökíteni. Az én koromban azonban már nem lehet biztosra menni, ha nekiindulok egy hosszabb fotós útnak, mert bármikor megbillenhet az ember egészsége. Azt is tudni kell, hogy mindent mindenkor le lehet fényképezni. Azonban csak akkor lesz belőle művészi munka, ha jól választjuk meg a témát és a legjobb fényviszonyok közt készül a felvétel. Ilyen alapos, körültekintő hozzáállásra viszont nyolcvan év fölött már nem mindig van kapacitása az embernek. A szabály alól pedig nincs kibúvó: „Minden műalkotásnak csak harmadát adja a talentum, a többit szorgos munkával kell hozzátenni.”