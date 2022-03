A rendezvényen tíz település helyi értékeit mutatják be, ételkóstolókkal egybekötve, helyi civil szervezetek és intézmények is bekapcsolódnak. A színpadon a gyermekeknek zsonglőrbemutatót tart Feriencsik András, zenés drámafoglakozást Popa Gergő, s a közösségi ünnepen résztvevő települések is bemutatkoznak.



Az aulában a Gyümölcsoltó Alapítvány programjaival találkozhatunk, többek között elsajátíthatjuk a gyümölcsfák kézbenoltásának fortélyait, s az elkészült oltványokat haza is vihetik a résztvevők. Vetőmagok cseréjére is lehetőség nyílik, továbbá Kustos Irma zselici gyümölcsök témáját feldolgozó fotókiállítását is megtekinthetjük.



A Virágóra Alapítvánnyal pedig magbombát készíthetnek a résztvevők, melynek segítségével otthoni környezetünkben is ültethetünk növényeket. A rendezvény ingyenes.