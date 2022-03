– A háborúról már az általános iskolások is értesülnek, és sokakban okoz szorongást a téma. Mindenképp fontos, hogy a hallottakat, esetleg híradóban látottakat megbeszéljük a kicsikkel, az ő szintjükhöz illeszkedve – mondta Mézes Janka, a Pécsi Belső Szoba Pszichoterápiás Magánrendelő pszichológusa.



– A nehézség az, hogy mi, felnőttek sem tudunk ebben a helyzetben biztosat mondani, nem tudjuk százszázalékosan megnyugtatni őket afelől, hogy semmi baj nem lesz, hogy biztosan nem fog érinteni minket a helyzet. Azt azonban mondhatjuk, hogy bár a háború zajlik, és ez rossz dolog, reméljük, hogy minden rendben lesz és minél előbb visszaáll a béke. Fontos hangsúlyozni, hogy felnőttként ott vagyunk a gyermek számára, ha bármi baj történne, számíthat ránk. Ez szülők, családtagok, illetve pedagógusok részéről is sokat segíthet, ha tudatosítjuk a gyerekekben – javasolta a szakértő.

A kapcsolatok azok tehát, amelyek ebben a helyzetben is megtartóerőt jelenthetnek, efelől érdemes megközelíteni a kérdést, a kapcsolatok által erősíthetjük a gyerekek biztonságérzetét.



A kamaszok számára is aggodalmat keltő a helyzet, hiszen ők már azt is jobban átlátják, hogy Ukrajna hazánkkal határos, így még kevésbé érzik távolinak a konfliktust. Az ifjúsági pszichológusok azt tapasztalják, a fiatalok az miatt is aggódnak, hogy a konfliktus nehogy egész Európára kiterjedő méreteket öltsön.



– Mindenképp érdemes leülni beszélni a gyerekekkel, gimnazistákkal, általános iskolásokkal egyaránt. A legjobb, ha olyan személlyel tudnak beszélni a félelmeikről, érzéseikről, gondolataikról, akit ismernek, akiben megbíznak, legyen az pedagógus vagy szociális munkás – mondta Mézes Janka.

Az is előfordulhat, hogy ennél kisebbek is hallottak már a helyzetről, ez esetben jobb velük is beszélni, mint megválaszolatlanul hagyni a kérdéseket. Sok kisgyermek is értesül a társaitól, idősebb gyerekektől a háborúról. Az óvodás, kis alsós korosztálynál célszerűbb lehet először kipuhatolni, rájönni, hallottak-e róla, s ha igen, akkor az ő szintjükön beszélgetni, s bennük is megerősíteni felnőttként, hogy számíthatnak ránk.



Ha esetleg a későbbiekben az iskolákba is egyre több menekült család gyermeke csatlakozna, az új helyzetet, személyes kapcsolódást jelenthet majd a gyerekek számára. Az integráció, a befogadás, a közösség aspektusából is fontos lesz majd reflektálni a történtekre – ez majd adott esetben az intézmények közös feladata lesz.



Biztos háttér kell a gyerekeknek



Az életeseményekre adott szorongások természetesnek mondhatók ebben a helyzetben, és általában átmenetiek: jelen esetben a háború bizonytalansága, aggasztó híre okozhat ilyet a fiatalokban. A pedagógusok alkalmazhatnak relaxációs technikákat is a gyerekekkel a feszültség átmeneti oldására. Azonban ha a gyerek, esetleg a szülő is olyan mértékű szorongást tapasztal, amit már nem tudnak önállóan kezelni, szakember segítségét is kérhetik. Bár biztosat nem tudhatunk, a gyerekeknek a legfontosabb, hogy kibeszélhessék az érzéseiket és a felnőttek biztos hátteret nyújtsanak számukra a kialakult helyzetben is.