Március 14-15-ig az Állj be te is huszárnak! programra várják a családokat. Március 14-én egy új állandó kiállítás nyílik a várban, Batthyány Kázmér, Magyarország első külügyminisztere emlékére, ezen kívül lesz fegyverbemutató, huszárok élete bemutató, a gyerekeknek lovagoltatás, arcfestés és légvár. Másnap a látogatóknak a Harka Táncegyüttes mutatja be az ördögszántotta hegy legendáját.

Húsvétkor, majáliskor, gyereknapon és pünkösdkor szintén extra programokkal készülnek majd a vár munkatársai a látogatóknak. Nem maradnak el a hagyományos kiállítások sem, holnap 17 órakor nyílik a Siklósi Fotósok Tavaszi Tárlata, majd áprilisban a Siklósi Szalon, júniusban pedig a Siklós Art keretében képzőművészeti alkotásokat tekinthetünk meg a történelmi falak között.



Szentgyörgyváry Péter várkapitány elmondta, az igazi szezon a nyári szünet kezdetétől indul, amikor is minden hétvégén és gyakran hétköznapokon is lesznek különlegességek, visszatér a korábban nagy népszerűségnek örvendő Borvár program, illetve már szervezik a Várszínházi esték sorozatot is, amelynek keretében biztosan lesz „stand up” est, és színdarab is.

Tervezik például a Pécsi Harmadik Színház Ájlávjú című produkcióját élő zenekarral előadni szabadtéren, a siklósi vár udvarán, és ezt a műsort egy, a pároknak szóló interaktív programmal, a Randi a várbannal is össze szeretnék majd kötni. A várkapitány bízik benne, hogy az idén újra bemutathatják a tavaly debütált Kinizsi, a nép fia című darabot is, emellett a Siklósi Várfesztiválra is neves előadókat várnak, valamint több száz hagyományőrzőt, akik augusztus 12–14-ig a középkorba varázsolják majd a látogatókat.



Az évben többször is főszerepben lesznek a kerékpárosok, hiszen nyáron ismét lesz Gördülő dűlők, ősszel pedig immár másodszor rajtol el a Buga Jakab kerékpártúra is. A várkapitány hozzátette, az idén újra folytatják a tavaly nagy sikert aratott Éjszaka a várban című horrorestet. A programajánlatokról a siklósi vár közösségi oldalán folyamatosan tájékozódhatnak az érdeklődők.