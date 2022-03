Ha csütörtök, akkor az bizony azt jelenti, hogy kis péntek. Ez alatt pedig már érthetjük a hétvége kezdetét is és bizony a bulik elindulását is.

Csütörtök este a Pécsi Est színpadán Edo Denova pörgeti meg a medikusokat, no meg azokat, akiknek már elege van a hét történéseiből. Ha PTE-s hallgató vagy, akkor lengesd meg a diákodat a bejáratnál és egy kis kedvezményben is részesülsz.

Péntek este felelevenedik a forró, spanyol esték emléke, ahol nyakig mártózhat az ember az RnB ritmusokba. Eljött az ideje egy újabb nemzetközi estének a Pécsi Est táncparkettjén. Ha te is egy pörgősebb, fülledt, latin estére vágysz, akkor hangold és érezd jól magad.

A pécsi Traffikban rendezik meg a szemeszter legjobb nemzetközi buliját pénteken. Mikor az Afro és a Latin zene felcsendül, az egy másik dimenzióba repít! Jobb, ha elkezdesz táncórákat venni, mert DJ ENTYCE egész éjjel a legjobb Afrobeat, Afropop, Amapiano, Latin zenéket fogja nyomni és nem lesz megállás.

A szombat tele lehetőségekkel

Tavaly sajnos a járvány egy tollvonással áthúzta a Liz Fesztet a Pécsi Est naptárában, de idén visszatér a buli! Még pedig március 12-én a nyolcadik bulival. Ha a stílus az életed, ott a helyed.

Az Expo sem hagyja lehetőség nélkül a bulizni vágyókat a hétvégén, ugyanis megrendezik a félév egyik legnagyobb tavasz köszöntőjét. Mi várható? Nemzetközi hangulat, a legjobb előadók és Pécs leglátványosabb show technikája.

Lányok figyelem! A Caméleon táncparkettjén közösen, testvérekkel, barátokkal, minden nőtárssal együtt megünnepelhetitek a napot, ami csak értetek van. A maszk és a korlátozások sem szabhatnak gátat egy ilyen bulinak, hiszen ezek is eltűntek. A szervezők minden hölgy vendégnek egy koktéllal kedveskednek. Hát, ki lehet ezt hagyni?

És hogy mi vár ránk vasárnap?

Ritka, hogy a hétvége utolsó napjára is szerveznek bulit, hiszen másnap már teendők hadai állnak az ember előtt. Ennek ellenére - a fiatalok körében igencsak kedvelt, - Azahriah vasárnap este látogat el a Pécsi Est-be, hogy egy fergeteges bulit csapjon.

A fiú saját maga tanulta ki a zenélést (gitározás, ének, hangkeverés) és a vlogolást, majd hódított meg milliókat a YouTube-on.