Fél éve zajlik a bükkösdi általános iskolában a Szimfóna-program, mely során a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei tanítják zenélni a diákokat. – A gyerekek nagy lelkesedéssel vesznek részt a programban, furulyán, gitáron és dobon is tanulnak – számolt be Györe Valéria tagintézmény-vezető. A program célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek számára is szélesítse a szabad­idős lehetőségek körét, a zenei nevelést számukra is lehetővé tegye.

Az iskolában a közelmúltban farsangi ünnepséget is rendeztek, ennek kapcsán a gyerekeket arra biztatták, hogy saját készítésű jelmezzel készüljenek, a felsőbb osztályosok pedig táncprodukciót mutattak be.