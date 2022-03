Mozi

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Katonadolog (14.45), Batman (17.00, 20.15).

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): A művészet templomai: Bernini (16.00), Anne Frank – Párhuzamos történetek (16.00), Kopaszkutya (18.00), Belfast (18.00), A világ legrosszabb embere (20.00), Chiara története (20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): Batman (13.20, 14.15, 15.15, 16.00, 15.45, 17.45, 18.45, 19.30, 20.00, 20.15, 21.15, 22.15), Clifford, a nagy piros kutya (15.20), Encanto (13.00, 17.30), Énekelj! 2. (13.40), Halál a Níluson (14.40, 17.15, 19.50, 22.30), Katonadolog (14.50, 17.00, 19.15), Legendárium – Mesék Székelyföldről (14.15, 18.00), Mágikus állatok iskolája (16.00), Moonfall (21.30), Pókember 3. – Nincs hazaút (13.50), Rémálmok sikátora (22.00), Uncharted (13.30, 15.50, 18.10, 19.20, 20.30, 21.45), Vegyél el (16.50, 19.45).

Színház

Komlói Színház (Komló, 48-as tér 5.): Hello.Win! (A New Generation táncjátéka, két felvonásban (18.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér. 1., N. Szabó Sándor terem): A mi utcánk (19.00).

Koncert

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): ROAD – SKNF22. Rómeó Vérzik, Down For Whatever, Road koncertek. Kapunyitás (19.00).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Szent István tér): Éjszakai tárlatjárat (18.00).

Pécsi Kulturális Központ (Dr. Veress E. u. 6.): Hunyor Foltvarró Klub kiállítása.

Zsolnay Kulturális Negyed (Planetárium): Helyünk a világegyetemben (16.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Kemence Galéria): Összeszőve – A PTE MK csoportos kiállítása. A tárlat az iparművészet és a képzőművészet közötti éles határvonal, illetve a természetes és a mesterséges dolgok egymáshoz viszonyulását körüljárva bontakozik ki. Alkotók: Kósa Doroti Zsaklin, Nagy Éda Csenge, Zsigrai Eszter. A kiállítás megtekinthető március 6-ig (10.00).