Az International Seasons (Nemzetközi Évszakok) programsorozat március 11-én indul ünnepélyes megnyitóval a Kozármislenyi Művelődési Központban, e programelemre a Nők hete keretén belül kerül sor. Itt a @Kádár_Insta című kiállításon a 70-es évek magyar hétköznapjaiba kaphatunk betekintést korabeli fotók segítségével, az Instagram világát idéző formában. Ezt követően a nőiségről tartanak kerekasztal-beszélgetést, majd retró divatbemutató és diszkó következik. E program belépődíjas, a pécsi rendezvények viszont mindenki számára ingyenesen látogathatók.

Március 17-én a Művészetek és Irodalom Házában India függetlenségének 75 éves jubileuma alkalmából este hatkor dr. Wilhelm Zoltán, a PTE Ázsia Központ igazgatója, aki hét évet élt az országban, előadást tart a Színek ünnepe: India címmel.

Március 18-án Juhász Balázs fotográfus mesél ugyanitt a Ladakhban szerzett élményeiről Alattam a föld, fölöttem az ég címmel.

– Ladakh számomra egy olyan világ, ahol a spiritualitás még mindig átjárja a hegyeket, ahol együtt utazhatunk Kőrösi Csoma Sándor szellemével – fogalmazott a művész.

Március 22-én a PTE BTK-TTK aulájában megnyílik a fényképész fotókiállítása is a témában, a megnyitóra délután négykor kerül sor.

Március 23-án az Indonéz est keretein belül dr. Tari Eszter adjunktus tart előadást a Művészetek és Irodalom Házában – az előadó három tanévig oktatott Közép-Jáva elismert magán­egyetemén.

Március 29-én ugyanitt délután fél öttől prof. dr. Hegyi Gabriella, a PTE Konfuciusz Intézet szakmai, stratégiai és fejlesztési vezetője tart előadást Immunerősítés a hagyományos kínai orvoslásban címmel. Este hattól pedig dr. Mohr Richárd, a szegedi Konfuciusz Intézet igazgatója avatja be a résztvevőket a magyar-kínai kapcsolatok gyökereibe.

– A magyar nép keleti eredete általánosan ismert tény, azonban ritkán szoktunk azon gondolkodni, hogy Kínával és a kínaiakkal kapcsolatos ismereteink honnan is erednek – mondta a szakértő.

A Művészetek és Irodalom Házában tartott előadásokat online is közvetítik, így azok is követhetik az eseményeket, akik nem tudnak, vagy nem kívánnak személyesen részt venni, sőt így Pécsen túlról is bekapcsolódhatnak nézők.

A kapcsolatépítés is fontos cél

– Programjaink célja kettős: a külföldi hallgatókat szeretnénk megismertetni a magyar értékekkel, illetve az ő kultúráikat, országaikat kívánjuk bemutatni a helyieknek – fogalmazott Szabó Attila nemzetközi rendezvényszervező.

– A PTE-n közel 5000 külföldi hallgató tanul, több mint 100 országból. Afrikából, Ázsiából, köztük Indiából, Kínából és Indonéziából is érkeznek Pécsre, rendkívül nyitottak, közvetlenek. A programokkal az is célunk, hogy jól érezzék magukat nálunk, megismerkedjenek a helyi lakossággal és jó hírét vigyék városunknak, egyetemünknek – tette hozzá Szabó Attila.