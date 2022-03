A Községi Könyvtár március 1-től új helyszínen, a Rendezvényteremben, megújulva, megváltozott nyitva tartással várja látogatóit. Új szolgáltatásként gyereksarkot is berendeztek, ahol kis asztalokkal és babzsákkal fogadják a legkisebb olvasókat. A könyvtár dolgozóinak célja, hogy közösségi térként is működjön az intézmény, ahová fiatalok és idősek egyaránt szívesen betérnek. Az olvasók folyóiratokat is böngészhetnek a könyvtárban, a munkatársak pedig ügyfélkapus ügyintézésben is szívesen segítenek a hozzájuk fordulóknak.