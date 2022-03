Az örök szerelem csodás meséje végződik így a görög mitológiában, Philemon és Baucis története: Zeusz és Hermész ajándékozta meg az idős házaspárt, hogy együtt figyelhetik így a világot haláluk után, mert egyedül ők fogadták önzetlen szeretettel a Földre szállt isteneket. De mit lát az évezredek során az arra járó párokat látván a két öreg fa? Főként, hogy három évezred még a legerősebb szerelmet is próbára teszi. Erről szól Moravetz Levente új színdarabja, az Örök a szerelem, melynek március 18-án lesz a bemutatója a Pécsi Harmadik Színházban.

A zenés vígjáték különleges szereposztással készült, a Pécsett már több darabban is látott népszerű sorozatsztár Fodor Zsóka alakítja Baucist, párját, Philemont pedig Várkonyi András, aki a Barátok köztben is a társa volt Vili bácsiként, s aki onnan is ismerős lehet, hogy a Star Warsban Yodának ő adta a magyar hangját.

A zenét az Egri Gárdonyi Géza színház zenei vezetője, nagy Zoltán alkotta meg, pop-rock stílusban, a producer Moravetz-Somogyvári Andrea ötletére pedig hatalmas budapesti és pécsi kasztingon választották ki a további szereplőket. Mintegy kétszáz fiatalból hat került be a darabba, három fiú és három lány és további húsz tehetséges pályakezdőt a későbbiekben is foglalkoztat a Moravetz Produkció.

Márciusban két (elkelt rá minden jegy), áprilisban négy alkalommal megy a zenés vígjáték a Pécsi Harmadik Színházban, emellett Budapesten a Belvárosi Színházban is többször műsoron lesz.