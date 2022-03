– Bár még ritkábban járnak a könyvtárba az olvasók, több könyvet kölcsönöznek egyszerre – mondta a könyvtár igazgatója, Miszler Tamás.

– A járványhelyzet az egész kulturális és szolgáltató szférát megviselte, idő kell ahhoz, hogy visszatérjünk az eredeti kerékvágásba, visszaszokjunk a korábbi életformához. Ennek ellenére a vizsgaidőszakban sok egyetemista is jött a könyvtárba, bár még nem annyian, mint korábban. Az egész napos maszkviselés számukra sem volt a legkényelmesebb – tette hozzá az igazgató.

A könyvtár azonban összességében igen népszerű az idősebb korosztály és az egyetemisták körében is. Megfigyelhető olyan elképzelés a jelenkori fiatalságról, hogy az okostelefonjukon kívüli világot nem sok kedvvel tapasztalják meg, de a rengeteg hallgató jelenléte a könyvtárban árnyalja ezt a feltevést. Vannak, akik egész napra beköltöznek, reggeltől zárásig ott tanulnak.

– A könyvtár közösségi tér is, ez is fontos szempont. Itt együtt tudnak tanulni, feladatokat megoldani. A Tudásközpont környezete lehetővé teszi, hogy akár tizenkét órát is eltöltsön itt bárki függetlenül attól, hogy fiatal vagy idős, étkezésre is van lehetőség – állapította meg Miszler Tamás.

– A vizsgaidőszakokban nem ritka, hogy kígyózó sorok állnak a bejáratnál, le akarják foglalni a helyeket a fiatalok. Ez is mutatja, hogy a könyvtárra mindig is lesz igény. A könyvtári dolgozók szerepe is meghatározó, vannak, akik egy-egy adott könyvtáros személyéhez kötődnek, ez beszélgetésekre is alkalmat ad. Vannak idősebb olvasók, akik szintén találkozóhelyként tekintenek a könyvtárra, beszélgetni, újságot olvasni is ide járnak – osztotta meg tapasztalatait az igazgató.

A könyvek iránti igényt mutatja, hogy a járvány idején népszerűnek bizonyult a Csorba Győző Könyvtár Könyv(fu)tár szolgáltatása, mely során pár száz forintért házhoz vitték az előzetesen megrendelt könyveket, illetve a könyvtár mögött a könyvtárbuszból is átvehették ezeket az olvasók. Az idős és tartósan beteg olvasóknak pedig a járványtól függetlenül ingyenesen házhoz viszik a kívánt könyveket.

– Pécs mellett 286 Baranya megyei településsel van szerződésünk, ahol könyvtári szolgáltatást biztosítunk a helyi lakosságnak, ha könyvtárépület nincs helyben, oda könyvtárbusszal visszük el a könyveket – számolt be az igazgató.

– A járvány idején az online felületeinken megosztott hosszabb, mélyebb tartalmak nagyban népszerűsödtek, ilyenek például a helytörténeti érdekességek a blogunkon és a Facebook oldalunkon. A könyvtár nagy adatbázissal rendelkezik, így ezt az irányt tovább szeretnénk fejleszteni – tette hozzá.

Népszerűek a helytörténeti tartalmak

Érdekesség, hogy december óta társasjátékokat is kölcsönözhetünk, emellett rendszeres kulturális- és gyerekprogramok zajlanak a Körbirodalom gyermekkönyvtárban, a zeneműtárban újabban rejtvényes zenei szabadulószoba is működik, a zenélni vágyók pedig fülhallgatóval ellátott elektromos zongorán gyakorolhatnak. A járvány tapasztalatai alapján egy újszerű megoldáson gondolkodnak.

– Csomagátvevő automatához hasonló szolgáltatást tervezünk, amelyből a rendelt könyveket át lehetne venni. Persze még részletes igényfelmérés szükséges, de praktikus lenne olyan helyszínt választani, ahol nagy az átmenő forgalom – mondta Miszler Tamás.