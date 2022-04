Az Emmausz-járásra – amely több mint 100 évre visszanyúló, eredendően bólyi német népszokás, és amely 2011-től szerepel a szellemi kulturális örökség nemzeti listáján – különleges és látványos programokkal készülnek idén is.

Az Erzsébet Vigadó tájékoztatása szerint a „Mi emmauszunk” szabadtéri fotókiállítás holnap, április 12-én nyílik – egy héten keresztül lesznek láthatók a hatalmas méretű fényképek a Batthyány téren. A több mint százéves hagyományról rengeteg fotó készült az évtizedek alatt, ezekből a fényképekből rendezik be a kiállítást, megelevenítve a múltat. A tablókat a bólyiak minden évben örömmel nézegetik, ismerős arcok után kutatva.

A kiállításhoz tartozik a Nemzetiségi Kör és Bólyi Német Önkormányzat által közösen készített emmauszi életkép és a feldíszített tojásszökőkút is, amelyek szintén április 12-től 19-ig díjtalanul megtekinthetők a Batthyány téren.

Az Emmausz-járás a bólyi pincesoron húsvéthétfőn délután 14.30 órakor kezdődik, ennek keretében a családok idén is rokonaikkal és vendégeikkel kivonulnak a települést övező pincefaluba. A délutánt a hagyományoknak megfelelően kulturális programok is színesítik: fellép a Sátorhelyi Néptáncegyüttes, a Lustige Bohler, a Bier Kapelle, ezen kívül Roll’r-koncert, Kéméndi Tamás, Millich Anikó, Tarlós Ferenc, valamint a Die Neun Branauer Musikanten is várja a közönséget.

Kiegészítő programként a Batthyány–Montenuovo Mauzóleumban két év szünet után idén ismét megrendezik a hagyományos húsvéti koncertet – 14.30-kor, az emmauszi vigadalom előtt várják a komolyzene iránt érdeklődő látogatókat.

A neoromán-neogót stílusú épület művészi kiképzésével a maga nemében országos viszonylatban is párját ritkítja, így a zene mellett építészeti különlegességekben is gyönyörködhet a közönség. A koncerten közreműködik a Bólyi Vegyeskar, valamint a Bólyi Művészeti Iskola tanárai és diákjai.