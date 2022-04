A színház borainak bemutatására április 28-án délelőtt került sor a Pécsi Nemzeti Színházban. A sajtó munkatársait Lipics Zsolt igazgató és Vidákovics Szláven művészeti vezető köszöntötték. Lipics Zsolt elmondta, rendkívül fontosnak tartják a partnerkapcsolatok kialakítását, így jött létre az együttműködés a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetével. A színház vezetősége több borfajta közül választott ki két magas minőségű nedűt.

– Sok pécsi talán nem is tudja, milyen fantasztikus borok születnek a helyi borvidéken, ezért is tartjuk fontosnak, hogy a színház bora is eredeti, pécsi – tette hozzá Lipics Zsolt.

– Törekszünk arra, hogy magas minőségű értéket teremtsünk, hogy a legjobbak lehessünk, ehhez pedig a legminőségibb borok illenek – hangsúlyozta Vidákovics Szláven.

A 2021-es Novum Rozé könnyed, nyári, gyümölcsös ízvilágával kíván a közönség kedvencévé válni.

– Egy-egy művészi alkotás könnyedsége mögött is sok munka és odafigyelés áll, ahogyan e bor esetében is, melyet nagy gonddal állítunk elő. Önmagát adja, könnyen megszerethető, mint egy remek, szórakoztató színházi előadás – fogalmazott Ipacs Szabó István.

A teátrum másik boraként a 2019-es summa Pinot Noir-ra esett a választás.

– Ez egészen más világ, igen szofisztikált fajta. Míg a rozé, mondhatjuk, hogy egy út, a borok megismerésének kezdetét jelenti, a Pinot Noir az út végén áll. Eleganciája egy balett-táncos nőéhez hasonlítható. Ahhoz, hogy kecsességét, szépségét, apró finomságát és értékeit felfedezzük, kellő idő és megértés szükséges – mondta el a borász. A summa Pinot Noir elnevezése utal arra is, hogy egyesíti a készítők tudásának, szakértelmének legjavát.

A sajtótájékoztatón Madaras Zoltán, a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet elnöke is köszöntötte a vendégeket, hangsúlyozva, a két intézmény együttműködése várhatóan még csak a kapcsolat kezdete.

– A bor és a kultúra kapcsolata évszázadokra nyúlik vissza. A jó bor össze is köti az embereket, beszélgetést, kapcsolatokat teremt, segít megvitatni örömeinket és problémáinkat is – fogalmazott a színházigazgató.

A tervek szerint a következő évadtól a közönség is megízlelheti a teátrum borait a színház büféjében, valamint a művészbüfé kínálatára is felkerül majd a két, immár „sajátmárkás”, az egyetem és a színház együttműködését jelző pécsi borfajta.

A bemutató hangulatát Bognár Szabolcs operaénekes emelte Horváth Judit zongorakíséretével. A színház borait a Dunántúli Napló munkatársai is megkóstolták, így bátran tudják ajánlani őket a közönség figyelmébe.