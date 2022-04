Lassan hozzászokunk, hogy hétvégére az időjárás a rosszabbik arcát mutatja, mert a hét közbeni napos időt, az esős, borongós napok váltják. Tegnap meg is érkezett a már megszokottnak mondható csapadékos idő, de a meteorológusok előrejelzése szerint a szombat csapadékmentesnek tűnik, míg vasárnap kisebb záporok várhatóak. Így érdemes – ha szabadtéri programra megyünk – esernyőt, esőkabátot is bepakolni a hátizsákba, táskába.



A hétvégi programkavalkádot az Orfűi Medvehagyma Fesztivál kezdi. A fesztivál célja, az ökotudatosság és környezeti nevelés mellett, hogy megismertesse a helyi és a magyar termékkel a látogatókat. A kétnapos rendezvényen számos medvehagymás ételt kóstolhatnak meg a látogatók, de szó lesz arról is, hogy miért éppen a Mecsek az egyik fő lelőhelye a medvehagymának. Az érdeklődők kipróbálhatják a kosárfonást, a lélekmadár faragását, lesznek főzési bemutatók, kézműves sörök kóstolása, barlangtúrák, malomtúrák és kalandtúrák.



Vokányt vasárnap palacsinta illata lengi majd be, ugyanis néhány év kihagyás után második alkalommal rendezik meg a Nagy Palacsintás Napot. A szervezők azt ígérik, hogy lesz mindenféle palacsinta, kerek, hosszúkás, lapos, lekváros, kakaós, túrós, mintás, és talán a mesebeli palacsintás király is ellátogat a településre. A falatozás mellett a Kikerics Táncegyüttes magyar néptáncot oktat majd, míg a Bab Társulat óriásbábos előadást tart.



Pécsváradon április 24-én ünneplik a város napját, ha az időjárás engedi. Ennek egyik meghatározó eseménye a Várad-futás. Az indulók között értékes nyereményeket sorsolnak ki, például egy elektromos mountain bike kerékpár is gazdára talál.

Szombaton és vasárnap rendezi a Tájházak Napja című országos rendezvénysorozatot a Magyarországi Tájházak Szövetsége 18 megye csaknem 60 tájházában. Baranyában a Geresdlaki Tájházban szombaton 10 órától ingyenes magyar és német nyelvű tárlatvezetéssel várják a látogatókat, a Hosszúhetényi Tájház pedig a növényritkaságra, a bánáti bazsaró­zsára fókuszál. Április 23-án 10 órakor gyerekrajz-kiállítás nyílik Bánáti bazsarózsa címmel a hetényi tájház istállójában, míg később a tájház udvarán Játékok a természetben címmel a Kelet-Mecsek növény- és állatvilágához kapcsolódó interaktív foglalkozásokat tartanak.



Pécsen, az állatkertben szombaton a föld körüli zűrprogramot rendezik meg, ahol a Pécs Zoo történetében először, egy Állati szabadulószoba is várja a legbátrabb, félelmet nem ismerő résztvevőket. A Tettyén a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, valamint pécsi és Pécs környéki intézmények, szolgáltatók, civil szervezetek izgalmas foglalkozásokkal, játékokkal, ismeretterjesztő előadásokkal várják a kicsiket-nagyokat április 23-án a Föld napja rendezvényükre.



Fotó: Löffler Péter