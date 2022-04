Világsztárok sora érkezik a következő évadban is Pécsre zenélni, s bár a zenekari bérletek még nem véglegesek, a Pannon Filharmonikusok fővárosi MüPA koncertsorozatát már meghirdették Refrén elnevezéssel. Így pedig napvilágra került néhány kiemelkedő szólista neve, akik a budapesti koncertekkel párhuzamosan Pécsett is fellépnek.



Jön többek között a hegedűművész Alissa Margulis, a csellista Sung-Won Yang, a brácsa­művész Antoine Tamestit és az ukrán karmester Andrej Jurkevics (ő például a Milánói Scala és a New York-i Metropolitan állandó szereplője). Továbbá újra együtt játszik Olli Mustonen finn zongoraművész az együttessel. Emellett Eötvös Péter is dirigálni fogja a zenekart és felcsendül egy olyan műve, melyet kifejezetten a PFZ-nek írt. Ez pedig csak azért nem lesz ősbemutató, mert a Covid idején streamelt változatban online hallható volt a darab, ám jelenléti koncertként ez lesz az első előadása.



Nem árt kiemelni a pécsi zenekarról, hogy egyedüli vidéki együttesként van állandó bérletes helye a MüPa-ban, ami mindeddig több fővárosi együttesnek sem sikerült. A pécsieknek jó ideje törzsközönsége van Budapesten, az öt bérletes estet pedig legalább ennyi önálló és kooprodukciós hangversenyük is kiegészíti.



Látni kell azt is, hogy a vírushelyzet erősen visszafogta a Pannon Filharmonikusok (és általában a szimfonikus zenekarok) külföldi megjelenését. A pécsieknek tavaly mégis sikerült egy szenzációs együttműködési szerződést kötniük: három éven át minden esztendőben két-két hangversenyt adnak a világ top első koncerttermében, a bécsi Musikvereinben – ahová minden valamire való zenekar szeretne legalább egyszer a történetében eljutni. Tavaly októberben volt itt a bemutatkozó koncertjük, s most májusban lesz a második fellépésük.



A Pannon Filharmonikusok emellett a délvidékkel építi tovább a kapcsolatait és új elem Lengyelország, azon belül is Wroclaw. Itt nemrégiben a MüPánál nagyobb koncerttermet építettek, ahol a pécsiek márciusban adták az első koncertjüket. A ház szimfonikus együttese április 28-án viszonozza az előadást a Kodály Központban.



Kiderült az is, hogy idén nincs a zenekarnak megnevezett rezidens zeneművésze, bár Balog József zongoraművész tulajdonképpen megkaphatná a tiszteletbeli rezidens címet, hiszen a zenekarral az utóbbi időben négy közös fellépése is volt, legközelebb pedig május 29-án, a Magyar klasszikus zene napján egy új magyar zongoraverseny ősbemutatóján újra együtt szerepelnek a Kodály Központban.



Alissa Margulis hegedűművész is bemutatkozik a pécsieknek



Az ukrán karmester, Andrej Jurkevics is fellép