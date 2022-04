Idén hagyományteremtő jelleggel rendezték meg az Újpetrei Általános Iskolában a magyar népviselet napját.

Előzetes feladatokként a magyar öltözködés, a népi motívumok megfigyelése és tervezése volt a diákok feladata, ugyanakkor a régies kifejezésekkel is megismerkedhettek a tanulók.

A nevezetes napon az iskola több tanulója is magára öltötte a magyar népviseleti ruhákat, de olyan diákok is akadtak, akik csak egy magyar motívummal díszített hétköznapi ruhát viseltek, ezzel is jelezve, hogy nem csak ünnepnapokon, hanem a hétköznapokon is büszkén viselhetjük magyarságunk jelképeit. A szebbnél szebb ruhákat Tengler Brigitta, villányi varrónő kölcsönözte erre a napra az iskolának.

A projektnapon Jerkus Aurél vőfély is bemutatót tartott a hagyományos vőfélyöltözetről, illetve mesélt a lakodalommal kapcsolatos hagyományokról. A programot egy közösen eltáncolt csárdással zárták az intézményben, ahol a tervek szerint jövőre is megrendezik a magyar népviselet napját.